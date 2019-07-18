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Ahlatcı'dan örnek davranış

2 saat önce

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, il genel meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

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AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, il genel meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Parti binasında gerçekleştirilen ve il başkanı Yusuf Ahlatcı'nın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti İl Genel Meclisi grup toplantısında il genel meclisindeki komisyonlarla ilgili düzenlemeye gidildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı başkanlığında toplanan AK Parti İl Genel Meclis Grup toplantısında zorunlu komisyonlar haricinde bulunan diğer komisyonların verimli çalışmadığı düşünülerek tasarruf sağlanması için kaldırılıp ihtiyaç olduğunda yeniden değerlendirilmesi şeklinde kapatılmasına karar verdi.

Meclis kararı ile kurulan Araştırma geliştirme (AR-GE) komisyonu, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Komisyonu, Turizm Komisyonu, Aile ve Engelliler, Tarım ve Hayvancılık komisyonlarının tamamen, ileride ihtiyaç olduğunda yeniden değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM
AK Parti, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:03 Kaynak: İHA
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