Son Dakika Haberleri: Ahlatçı'dan Rektör Öztürk'e kutlama ziyareti
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Ahlatçı'dan Rektör Öztürk'e kutlama ziyareti

39 dakika önce

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ü ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ahlatçı'dan Rektör Öztürk'e kutlama ziyareti, System.String[]
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ü ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Çorum'un ve Hitit Üniversitesi'nin hak ettiği yere gelmesi için ellerinden gelen gayreti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstereceklerini dile getiren Ahlatçı, şehir adına yapılacak her türlü çalışmaya katkı sunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her konuda istişare yapacaklarını belirtti.

Ziyarette AK Parti yöneticileri de hazır bulundu. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:33 Kaynak: İHA
Ali Osman Öztürk, AK Parti, Hitit Üniversitesi, Çorum, Güncel
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