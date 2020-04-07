Ahlatcı Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 510 bin lira bağış - Son Dakika

Ahlatcı Holding tarafından Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 510 bin lira bağış yapıldı.

Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Ahlatcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 510 bin lira bağışta bulunduklarını belirtti.

"Tarihe nice destanlar yazmış milletimizin bu küresel felaketin de üstesinden geleceğine inanıyoruz." ifadesini kullanan Ahlatcı, "Devletimize, milletimize, ekonomimizin gücüne ve ülkemizin aydınlık geleceğine güveniyoruz. Bu güven ve inançla 3 bin 300 çalışanımızdan bir tekinin bile işine son vermeyeceğimizi, tersine, istihdamımızı yüzde 10 artırarak başka işletmelerdeki işini kaybetmiş 330 kişiye daha iş vereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." dedi.

Merkezi Çorum'da bulunan Ahlatcı Holding, altın ve döviz, enerji, sağlık, otomotiv, AVM sektörlerinde 36 şirketle faaliyet gösteriyor.