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Ahlatcı İl Başkanları toplantısına katıldı

6 saat önce

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl AK Parti Karadeniz Bölge İl Başkanları toplantısına katıldı.

Ahlatcı İl Başkanları toplantısına katıldı, System.String[]

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl AK Parti Karadeniz Bölge İl Başkanları toplantısına katıldı.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıya Ahlatcı'nın yanı sıra Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve Belediye Meclis üyesi Muhammed Fatih Temur da katıldı.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Karadeniz Bölge Başkanı Muhammed Avcı'nın katılımıyla yapılan bölge toplantılarına da katılan Ahlatcı, parti çalışmalarının ele alındığı toplantıda teşkilat çalışmaları hakkında bilgi verdi. - ÇORUM

Cumhurbaşkanı, Karadeniz, AK Parti, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:19 Kaynak: İHA
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