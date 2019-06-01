Ahlatcı, İstanbul'da yaşayan Çorumlularla bir araya geldi

23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi
seçimlerinde AK Parti
'nin adayı Binali Yıldırım
'a destek olmak amacıyla İstanbul'da bulunan AK Parti Çorum
İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Kargı
İlçe Başkanı Sacit Özdemir ve Sungurlu
İlçe Başkanı Metin Özsarı ile birlikte Sancaktepe
Belediyesini ziyaret eden Ahlatcı, Belediye başkanı Şeyma Döğücü
ve Başkan Yardımcısı Dursun Kaya
ile bir görüş alışverişinde bulundu.
Beraberindeki heyet ile birlikte dernek, STK
, esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştirerek AK Parti adayı Binali Yıldırım'a destek isteyen Ahlatcı daha sonra AK Parti Avcılar
İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılarak burada Çorumlularla bir araya geldi. - ÇORUM