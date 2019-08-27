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Ahlatcı vatandaşlarla bir araya geldi

1 saat önce

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, vatandaşlarla bir araya geldi.

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AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, vatandaşlarla bir araya geldi.


Gülabibey, Ulukavak ve Çöplü mahallelerinde çay ocaklarını ziyaret eden İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.


AK Parti olarak sadece seçimlerden seçime değil her zaman halkın içerisinde olduklarını dile getiren Ahlatcı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada milletle beraber olmaya devam edeceklerini söyledi.


Çorum'u bir bütün olarak gördüklerini dile getiren Ahlatcı, amaçlarının ortak akılı ön plana çıkararak Çorum'u geleceğe taşımak olduğunu ifade etti.


AK Parti'nin bir dava partisi olduğunu kaydeden Ahlatcı, "Bu dava bir çınardır. Bu çınarın kökü devlet, gövdesi cumhuriyet, dalları millet, yaprakları ay yıldızlı bayrağımızdır. Bu çınarın kokusu memleket, gölgesi mazlumların sığınağı oldu. Bu çınar başka ağaçlara benzemez. Mevsimler gelip geçse de bu çınarın yaprakları asla yere düşmez. Bu davaya inancını her geçen gün arttıran, güvenen milletimize sonsuz teşekkür ederiz" dedi. - ÇORUM

AK Parti, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:51 Kaynak: İHA
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