Son Dakika Haberleri: AHLATİSDER, öğrencilere burs veren hemşehrileriyle kahvaltıda bir araya geldi
Son Dakika Güncel AHLATİSDER, öğrencilere burs veren hemşehrileriyle kahvaltıda bir araya geldi

AHLATİSDER, öğrencilere burs veren hemşehrileriyle kahvaltıda bir araya geldi

1 saat önce

İstanbul'da faaliyet gösteren Ahlat Kültür Turizm Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AHLATİSDER), Gülhane Parkı İBB Tesisleri'nde üniversite öğrencilerine burs veren hemşehrileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

AHLATİSDER, öğrencilere burs veren hemşehrileriyle kahvaltıda bir araya geldi, System.String[]

İstanbul'da faaliyet gösteren Ahlat Kültür Turizm Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AHLATİSDER), Gülhane Parkı İBB Tesisleri'nde üniversite öğrencilerine burs veren hemşehrileriyle kahvaltıda bir araya geldi.


Kahvaltılı programında konuşan Ahlat Kültür Turizm Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AHLATİSDER) Başkanı Adnan Ayber, "Geçtiğimiz yıl 181 öğrenciye burs verdik. Yönetim olarak bu yıl daha fazla öğrenciye burs vermeyi hedefledik ve bu nedenle hemşehrilerimizden daha fazla destek bekliyoruz"' dedi.


Dernek faaliyetlerinde de kısaca bahseden Başkan Ayber, "Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 'Kurbanımı Ahlat'ta kesiyorum' kampanyamız beklenenden fazla ilgi gördü, gelecek yıl ki Kurban Bayramı'nda daha fazla ilgi olacağından hiç şüphemiz yok" diye konuştu.


Ayber, burs vermede katkı sağlayan üyelere, kahvaltıya iştirak eden misafirlere ve yönetim kurulu arkadaşlarına teşekkür etti. - BİTLİS

İstanbul, Gülhane, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:25 Kaynak: İHA
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