Ahlatlı çiftçiler Adana, Niğde ve Karaman'daki elma bahçelerini gezdi - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki bir grup çiftçi, Adana, Niğde ve Karaman'daki kapama elma bahçelerini gezdi.

Ahlat Kaymakamlığınca hazırlanan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından yüzde 50'si finanse edilen "Kapama Elma Bahçeleri" projesi kapsamında Ahlatlı çiftçiler, Adana, Niğde ve Karaman'daki elma bahçelerini inceledi.

Ahlatlı çiftçiler, gittikleri bahçelerde elma hasadını inceleyerek üretim hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Karaman'daki bir elma bahçesinde elma hasadına katılan Ahlatlı çiftçiler, elma yetiştiriciliği konusunda bilgilendirdi.

Karaman Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, gazetecilere, Türkiye'de ağaç sayısı bakımında birinci sırada yer alan Karaman'ın bir elma şehri olduğunu söyledi.

Ahlatlı çiftçileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahinbaş, şöyle konuştu:

"11 milyonun üzerinde elma ağacımız var. Yaklaşık 450-500 bin ton civarında elma üretimi yaparak Türkiye'de ilk 3 il arasındayız. İlimizde elma sanayi ile bütünleşmiş olarak 40'a yakın soğuk hava depomuz var. Toplanan elmalar soğuk hava depolarında saklanıyor. Karaman'da daha çok ihracata yönelik elma üretimimiz var. Bugün bulunduğumuz yer Türkiye'de en büyük elma bahçelerinde biri. Karaman bir tarım şehridir. Elmalarımız, Rusya ve Suudi Arabistan gibi farklı ülkelere ihraç ediliyor. Bunlar güzel başlangıçlar. İnşallah sizlere rol model olmuştur."

Ahlat Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin de proje kapsamında yapılan gezinin çiftçiler için verimli geçtiğini kaydetti.

Keskin, "Çiftçilerimiz büyük kapama elma bahçelerini gezerek üreticilerden bilgi aldı. Öğrenilen üretim teknikleri Ahlat'ta kurulacak elma bahçelerinde uygulanacak. Çiftçilerimizin üretimini artırmak ve yetiştiricilik noktasında gelişimlerini sağlamak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Gezimiz boyunca bizlerle ilgilenen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

DAKA uzmanlarından Yunus Ertan ise Ahlat'ta meyveciliğin geliştirilmesi noktasında hazırlanan proje kapsamında 3 ilde örnek elma bahçelerini gezerek bilgi aldıklarını belirtti.

Projenin DAKA ve DAP tarafından finanse edildiğini kaydeden Ertan, şunları aktardı:

"4 milyon liralık projenin yüzde 50'si eş finansman, yüzde 50'si ise hibe kapsamındadır. Proje kapsamında yaklaşık 30 çiftçimizi iyi uygulama örneklerini görmeleri için Adana, Niğde ve Karaman'a getirdik. Proje kapsamında 800 dönümde elma yetiştiriciliği yapacağız. Umarız ki ilerleyen dönemlerde Ahlat, gezdiğimiz büyük elma bahçeleri ve yetiştiricileriyle yarışacak düzeye gelecektir. Bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Projelerimizi ilerleyen dönemlerde daha da genişletebileceğiz. Her bir çiftçimiz 15 ile 30 dönüm arasında bir elma bahçesi kuracak. Proje kapsamında gezdiğimiz illerde bizlerle ilgilenen tüm yetkililere teşekkür ederim."

Gezide emeği geçenlere teşekkür eden Ahlatlı meyve üreticisi Saki Gültepe de proje kapsamında büyük kapama elma bahçelerini gezdiklerini belirterek, gezinin çiftçiler için verimli olduğunu aktardı.