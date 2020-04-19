Ahlatlı çiftçilerden üretim seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahlatlı çiftçilerden üretim seferberliği - Son Dakika

Ahlatlı çiftçilerden üretim seferberliği

6 saat önce

Türkiye'nin önemli tarım alanlarından biri olan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki çiftçiler, korona virüs salgını nedeniyle tarlalarında çalışmalara hız vererek, üretim seferberliği başlattı.

Ahlatlı çiftçilerden üretim seferberliği, System.String[]

Türkiye'nin önemli tarım alanlarından biri olan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki çiftçiler, korona virüs salgını nedeniyle tarlalarında çalışmalara hız vererek, üretim seferberliği başlattı.


Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden olan, geniş ve verimli tarım arazilerine sahip Bitlis'in Ahlat ilçesinde çiftçiler, havaların güzel olmasıyla beraber bu yılki ekim faaliyetlerine erken başladı. Tüm dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de görülen korona virüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Tarım ve Orman Bakanlığının üretim çağrısına kulak veren Ahlatlı çiftçiler, el birliğiyle tarla sürümü ve ekim çalışmalarına erken başladı. Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkanı Necat Demirden ve Başkan Yardımcısı İzzettin Altuntaş, tarım alanlarını gezerek çiftçilerin çalışmalarını inceledi.


AHZO Başkanı Demirden, gerek Cumhurbaşkanının gerekse Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin çağrıları doğrultusunda Ahlatlı çiftçilerin üretim seferberliği başlattıklarını söyledi. Korona virüs salgını nedeniyle ilerleyen dönemde tarım ürünlerinde sıkıntı yaşanmaması için Ahlatlı çiftçilerin de üzerlerine düşeni yaptığını ifade eden Demirden, çiftçilerin çalışmalarını incelemek için sahaya çıktıklarını söyledi. Çiftçilerin üretimi sürdürmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten AHZO Başkanı Demirden, "Cumhurbaşkanımızın, Tarım ve Orman Bakanımızın ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanımız Şemsi Bayraktar'ın çağrıları doğrultusunda sahaya çıktık ve çiftçilerimizi ziyaret ettik. Çiftçilerimiz hiç boş yer kalmamak şartıyla gece gündüz demeden çalışıyor ve ekim yapıyorlar. Şu anda tarlada yazlık arpa ve buğday ekimi yapılıyor. Fasulye, patates ve şeker pancarı da ekeceğiz. İlçemiz, Türkiye genelinde patates üretiminin yüzde 4'ünü karşılıyor. Fasulye üretiminin ise yüzde 7'lik kısmını karşılıyoruz. Şeker pancarı üretimimiz yıllık 100 bin ton civarında olmakla birlikte Erciş Şeker Fabrikasının yaklaşık yüzde 50'lik kapasitesini karşılıyor. Bunun yanında ayçiçeği, mısır, domatesi de belirli miktarlarda ekiyoruz. İnşallah yeni ekimlerimizle de boş yer bırakmadan ülkemizin gıda ihtiyacını karşılayacağız. Bütün dünyaya gıda üretimimizle katkı sunacağız. Korona virüs nedeniyle her zamankinden daha fazla çalışmaya başladık. Çiftçilerimizin izin konusu da çözüldüğü için herkes tarlasını rahatlıkla sürüyor. Bu noktada bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Şu anda tüm tarlalarda çiftçilerimiz üretim yapıyor. Ülkemizin bu beladan kurtulması için bizde çiftçiler olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi.


Ahlatlı çiftçilerden Murat Öztürk de, tüm çiftçiler olarak el birliği ile tarla sürüm ve ekim çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Bu hastalıktan dolayı gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Ekimlerimizi tamamladık. Hastalık ile ilgili çok şükür ilçemizde bir sorun görmedik. Devletimizden Allah razı olsun. Bizlere yardımcı oluyorlar" diye konuştu. - BİTLİS

Türkiye, Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 11:16 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak "Biz bize yeteriz" dedi Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum         
17:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız         
17:34
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti         
17:06
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı         
17:01
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı         
16:55
Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti         
16:43
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep         
16:37
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu         
16:36
Malatya'nın simgesi Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddiaları yalanlandı Malatya'nın simgesi Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddiaları yalanlandı         
16:16
Unai Emery'nin evliyken birlikte olduğu sevgilisini de aldattığı ortaya çıktı Unai Emery'nin evliyken birlikte olduğu sevgilisini de aldattığı ortaya çıktı         
16:08
F.Bahçe'nin yengesi Gala Caldirola, sıcağı görünce dayanamadı! Camın önüne uzanıp çıplak şekilde güneşlendi F.Bahçe'nin yengesi Gala Caldirola, sıcağı görünce dayanamadı! Camın önüne uzanıp çıplak şekilde güneşlendi         
15:45
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı         
15:29
Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük         
15:23
Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük kötülük Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük kötülük         
14:40
Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır         
14:16
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak         
14:06
Türk doktor, koronavirüs hastası iyileşince Michael Jackson dansı yaptı Türk doktor, koronavirüs hastası iyileşince Michael Jackson dansı yaptı         
13:48
Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı         
13:46
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı         
13:38
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu         
13:18
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı         
12:55
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım         
12:53
2020'nin bomba aşk iddiası! Aslı Enver eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşıyor 2020'nin bomba aşk iddiası! Aslı Enver eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşıyor         
12:51
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti         
12:47
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin         
12:01
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı         
11:49
'Türk örfüne ters ama' diyen Şeyma, gece geç saatlerde cesur paylaşımlar yaptı 'Türk örfüne ters ama' diyen Şeyma, gece geç saatlerde cesur paylaşımlar yaptı         
11:49
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir         
11:47
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek         
11:45
İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2020 18:13:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahlatlı çiftçilerden üretim seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]