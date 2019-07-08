Son Dakika Haberleri: Ahlatlı çiftçilere Tohum Kart desteği
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Ahlatlı çiftçilere Tohum Kart desteği

21 dakika önce

Ahlat Ziraat Odası ile Kuveyt Türk Katılım Bankası Tatvan Şubesi arasında, çiftçilere kolaylık sağlamak amacıyla "Tohum Kart" protokolü imzalandı.

Ahlatlı çiftçilere Tohum Kart desteği, System.String[]
Ahlat Ziraat Odası ile Kuveyt Türk Katılım Bankası Tatvan Şubesi arasında, çiftçilere kolaylık sağlamak amacıyla "Tohum Kart" protokolü imzalandı.
Ahlat Ziraat Odası'nda düzenlenen programda, oda başkanı Necat Demirden ile Kuveyt Türk Katılım Bankası Tatvan Şube Müdürü Hüseyin Yavuz, hazırlanan protokol metnini imzaladı.
Demirden, yaptığı açıklamada, Tohum Kart alan çiftçilerin, bankanın sağladığı bir çok imkandan yararlanabileceğini söyledi.
İmzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyen Demirden, "Tohum kart alınması halinde, ilgili dönemde banka tarafından uygulanan paylaşım havuzundan artı 2 puan artış ve ilk kredi kullanımında fiyatlarda puan indirim sağlanacak. Kiralık kasalarda depozito ücreti alınmayacak. Üyelere özel post fiyatlaması yapılacak. Tahsis, internet ve mobil şubeden EFT, havale ve hesap işletim ücreti de alınmayacak." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:15 Kaynak: AA
Ahlat, Güncel
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