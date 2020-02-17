Ahlatlı çocuklar ASELSAN ekibiyle buluştu - Son Dakika

ASELSAN'ın, Türkiye'deki çocukların teknolojide üretken olmasını hedefleyen sosyal sorumluluk projesi "Tekno Macera" ekibi, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki çocuklarla buluştu.



Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV) öncülüğünde Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen programda, Tekno Macera görevlileri öğrencilerle bir araya geldi.



Etkinlikte, çocukların gelişen teknolojilerden habersiz kalmaması ve teknolojinin bir ilgi alanı haline gelmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında eğitici aktiviteler ve bilgiler paylaşıldı.



Çocuklar, teknoloji, robotik kodlama ve mühendislik dallarının temelinde yatan algoritmik ve analitik düşünmeyle ilgili eğlenceli oyunlar oynadı.

Tekno Macera ekibine AKEV Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Harun Şerefoğlu ve AKEV İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Adıyaman eşlik etti.