Son Dakika Haberleri: Ahlatlı Gençler Meslek Sahibi Oluyor

Ahlatlı Gençler Meslek Sahibi Oluyor

1 saat önce

Ahlat Mesleki Eğitim Merkezinde açılan kurslara katılan gençler, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Ahlatlı Gençler Meslek Sahibi Oluyor, System.String[]
Ahlat Mesleki Eğitim Merkezinde açılan kurslara katılan gençler, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Merkezde açılan kurslarda gençler, teorik ve uygulamalı eğitim görüyor.

Merkez Müdürü Birgül Otlu, amaçlarının ara eleman değil, ana elaman yetiştirmek olduğunu söyledi.

2018'de açılan mesleki kurslarda 157 öğrencinin eğitim aldığını anlatan Otlu, "Merkezde kalfalık ve ustalık sınavları yapılmakta. Çırak öğrencilerimize haftada bir gün teorik eğitimleri merkezimizde öğretmenlerimiz tarafından verilmekte. Pratik eğitimlerine ise haftada 5 gün sanayide usta öğreticilerimiz tarafından devam edilmekte." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:28 Kaynak: AA

Merkez, Ahlat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ücretli Poşete Tepki Gösterip Ürünleri Ellerinde Taşıdılar KONDA'nın Raporuna Göre, Son 10 Yılda Dindar Sayısı Azaldı, Ateist Sayısı Arttı

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Kendisine Kumpas Kurulduğunu İddia Ederek İstifa Etti Enflasyon Verilerinin Kesinleşmesiyle Birlikte Konut Kiralarına Yapılacak Zam Oranı da Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 13:47:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahlatlı Gençler Meslek Sahibi Oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]