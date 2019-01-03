Ahlatlı Gençler Meslek Sahibi Oluyor
1 saat önce
Ahlat Mesleki Eğitim Merkezinde açılan kurslara katılan gençler, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.
Ahlat
Mesleki Eğitim Merkezinde açılan kurslara katılan gençler, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.
Merkezde açılan kurslarda gençler, teorik ve uygulamalı eğitim görüyor.
Merkez Müdürü Birgül Otlu, amaçlarının ara eleman değil, ana elaman yetiştirmek olduğunu söyledi.
2018'de açılan mesleki kurslarda 157 öğrencinin eğitim aldığını anlatan Otlu, "Merkezde kalfalık ve ustalık sınavları yapılmakta. Çırak öğrencilerimize haftada bir gün teorik eğitimleri merkezimizde öğretmenlerimiz tarafından verilmekte. Pratik eğitimlerine ise haftada 5 gün sanayide usta öğreticilerimiz tarafından devam edilmekte." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:28 Kaynak: AA
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