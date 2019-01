Ahlatlı gençlere motor eğitimi veriliyor'On Parmağında On Marifet' projesiyle Ahlatlı gençlere mesleki eğitimler veriliyorBİTLİS - Bitlis 'in Ahlat ilçesinde Ahlat Gençlik Merkezi tarafından gençlere araç motoru eğitimi veriliyor.Ahlat Gençlik Merkezi, 'On Parmağında On Marifet' projesi kapsamında gençlere çeşitli meslek dallarında eğitimler veriyor. Proje kapsamında gençlere benzinli, dizel ve LPG'li araçların motorlarının eğitimi verildi. Alanında uzman motor ustası tarafından verilen eğitimde gençler motorun parçalarını öğrenerek oluşabilecek ufak çaplı arızalara nasıl müdahale edeceklerini gördüler.Proje hakkında bilgi veren Ahlat Gençlik Merkezi Müdürü Yavuz Gülmez, 'On Parmağında On Marifet' projesi kapsamında haftanın 7 günü gençlere çeşitli meslek dallarında eğitimler verdiklerini söyledi. Gülmez, "Bu eğitimlerden birisi de motor eğitimidir. Motorun aksamları, prensipleri ve çalışması motor ustamız Ercan Kalender tarafından gençlerimize verilmektedir. Bu projedeki en büyük amacımız gençlerimize meslek öğretmemizin yanı sıra sosyal hayatta ev hayatında karşılaştıkları ufak tefek problemlere çözüm getirmeleridir. Örneğin araç kullanırken aracın hararet yapması durumunda neler yapması gerektiğini öğrenmeleridir. Yada diğer taraftan sıhhi tesisat veya elektrik arızalarında tamirinin nasıl yapılacağını bilmeleridir. Bu amaçla gençlerimizi Gençlik Merkezi'mize davet ediyor ve bu projenin gerçekleşmesi için buraya bekliyoruz" dedi.Motor ustası Ercan Kalender ise gençlere gönüllü olarak motor eğitimi verdiğini ifade ederek, "Gençlerimize hem benzin, hem dizel hem de LPG'li araçlar üzerinde motor eğitimi verdik. Bu kapsamda gençlerimizin hem bilinçlendirmek hem de bu mesleğe özendirmek amacıyla böyle bir çalışma yapıyoruz" dedi.Ahlat Gençlik Merkezi'nde görevli gençlik lideri Niyazi Avcı'da gençlerin serbest zamanlarını sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel alanlarda değerlendirmelerine yardımcı olduklarını belirterek, "Gençlerimizin mesleki eğitimlerine destek amacında 'On Parmağında On Marifet' projesiyle alanında uzman hocalarımızla burada gönüllü gençlerimize eğitimler verilmektedir. Gençlerin gündelik hayatlarındaki çalışmalarına ve el becerilerine destek vermeyi amaçlıyoruz. Burada proje ile başlıca olarak motor aksanı, kalorifercilik, kalorifer peteği bakımı, basit boyama teknikleri, terzilik, el sanatları, sıhhi tesisat gibi alanlarda eğitimler verilmektedir" diye konuştu.