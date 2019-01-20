Son Dakika Haberleri: Ahlatlı Gençlere Motor Eğitimi Veriliyor

Ahlatlı Gençlere Motor Eğitimi Veriliyor

1 saat önce

Ahlatlı gençlere motor eğitimi veriliyor 'On Parmağında On Marifet' projesiyle Ahlatlı gençlere mesleki eğitimler veriliyorBİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ahlat Gençlik Merkezi tarafından gençlere araç motoru eğitimi veriliyor.

Ahlatlı gençlere motor eğitimi veriliyor
'On Parmağında On Marifet' projesiyle Ahlatlı gençlere mesleki eğitimler veriliyor

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ahlat Gençlik Merkezi tarafından gençlere araç motoru eğitimi veriliyor.
Ahlat Gençlik Merkezi, 'On Parmağında On Marifet' projesi kapsamında gençlere çeşitli meslek dallarında eğitimler veriyor. Proje kapsamında gençlere benzinli, dizel ve LPG'li araçların motorlarının eğitimi verildi. Alanında uzman motor ustası tarafından verilen eğitimde gençler motorun parçalarını öğrenerek oluşabilecek ufak çaplı arızalara nasıl müdahale edeceklerini gördüler.
Proje hakkında bilgi veren Ahlat Gençlik Merkezi Müdürü Yavuz Gülmez, 'On Parmağında On Marifet' projesi kapsamında haftanın 7 günü gençlere çeşitli meslek dallarında eğitimler verdiklerini söyledi. Gülmez, "Bu eğitimlerden birisi de motor eğitimidir. Motorun aksamları, prensipleri ve çalışması motor ustamız Ercan Kalender tarafından gençlerimize verilmektedir. Bu projedeki en büyük amacımız gençlerimize meslek öğretmemizin yanı sıra sosyal hayatta ev hayatında karşılaştıkları ufak tefek problemlere çözüm getirmeleridir. Örneğin araç kullanırken aracın hararet yapması durumunda neler yapması gerektiğini öğrenmeleridir. Yada diğer taraftan sıhhi tesisat veya elektrik arızalarında tamirinin nasıl yapılacağını bilmeleridir. Bu amaçla gençlerimizi Gençlik Merkezi'mize davet ediyor ve bu projenin gerçekleşmesi için buraya bekliyoruz" dedi.
Motor ustası Ercan Kalender ise gençlere gönüllü olarak motor eğitimi verdiğini ifade ederek, "Gençlerimize hem benzin, hem dizel hem de LPG'li araçlar üzerinde motor eğitimi verdik. Bu kapsamda gençlerimizin hem bilinçlendirmek hem de bu mesleğe özendirmek amacıyla böyle bir çalışma yapıyoruz" dedi.
Ahlat Gençlik Merkezi'nde görevli gençlik lideri Niyazi Avcı'da gençlerin serbest zamanlarını sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel alanlarda değerlendirmelerine yardımcı olduklarını belirterek, "Gençlerimizin mesleki eğitimlerine destek amacında 'On Parmağında On Marifet' projesiyle alanında uzman hocalarımızla burada gönüllü gençlerimize eğitimler verilmektedir. Gençlerin gündelik hayatlarındaki çalışmalarına ve el becerilerine destek vermeyi amaçlıyoruz. Burada proje ile başlıca olarak motor aksanı, kalorifercilik, kalorifer peteği bakımı, basit boyama teknikleri, terzilik, el sanatları, sıhhi tesisat gibi alanlarda eğitimler verilmektedir" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:36 Kaynak: İHA

Bitlis, Ahlat, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eren Derdiyok, Çin Ekibi Guangzhou Evergrande ile El Sıkıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Samsunsporlu Futbolcular İçin Anıt Dikileceğini Açıkladı Park Halindeki Araçlardan Akü Çalan Hırsızdan Pişkin Sözler: Çek Kardeşim Yakışıklı Olsun
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 10:54:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahlatlı Gençlere Motor Eğitimi Veriliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]