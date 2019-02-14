Ahlatlı Kadın Girişimci Temizlik Şirketi Açtı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan Kader Güçin isimli kadın, ailesinin desteğiyle temizlik şirketi açtı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan Kader Güçin isimli kadın, ailesinin desteğiyle temizlik şirketi açtı.



Ahlatlı ev hanımı Kader Güçin, eşinin ve ailesinin desteğini alarak kurduğu temizlik şirketinde 8 kadını istihdam etmeye başladı. Kurulan şirketin açılış törenine Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. Şirketin açılış töreninde konuşan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, "Hanım kardeşlerimizin girişimcilik örneğiyle açmış oldukları işletmenin ilçemize güzel hizmetler sunacağından şüphemiz yok. Kendilerini yürekten kutluyoruz. Özelikle çalışan ailelerimizin eleman bulma konusunda sorunları kalmayacak. İşletmenin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.



Şirket sahibi Kader Güçin ise, iş yerinin açılışına katılan Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker ile tüm esnaf ve ilçe halkına teşekkür etti. Güçin, "Kurduğumuz şirket Ahlat'ta ihtiyaç duyulan bir işletmeydi. İşletmemizde 8 bayan olarak çalışıyoruz. Evlere, iş yerlerine ve okullara abonelik sistemiyle temizlik hizmeti sunuyoruz. Ayrıca yemek ve tatlı siparişleri alarak işletmemizdeki bayanların çalışarak aile bütçelerine katkı sunmalarını sağlıyoruz" diye konuştu. - BİTLİS

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