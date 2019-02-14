Son Dakika Haberleri: Ahlatlı Kadın Girişimci Temizlik Şirketi Açtı

Ahlatlı Kadın Girişimci Temizlik Şirketi Açtı

46 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan Kader Güçin isimli kadın, ailesinin desteğiyle temizlik şirketi açtı.

Ahlatlı Kadın Girişimci Temizlik Şirketi Açtı, System.String[]
Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan Kader Güçin isimli kadın, ailesinin desteğiyle temizlik şirketi açtı.

Ahlatlı ev hanımı Kader Güçin, eşinin ve ailesinin desteğini alarak kurduğu temizlik şirketinde 8 kadını istihdam etmeye başladı. Kurulan şirketin açılış törenine Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. Şirketin açılış töreninde konuşan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, "Hanım kardeşlerimizin girişimcilik örneğiyle açmış oldukları işletmenin ilçemize güzel hizmetler sunacağından şüphemiz yok. Kendilerini yürekten kutluyoruz. Özelikle çalışan ailelerimizin eleman bulma konusunda sorunları kalmayacak. İşletmenin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Şirket sahibi Kader Güçin ise, iş yerinin açılışına katılan Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker ile tüm esnaf ve ilçe halkına teşekkür etti. Güçin, "Kurduğumuz şirket Ahlat'ta ihtiyaç duyulan bir işletmeydi. İşletmemizde 8 bayan olarak çalışıyoruz. Evlere, iş yerlerine ve okullara abonelik sistemiyle temizlik hizmeti sunuyoruz. Ayrıca yemek ve tatlı siparişleri alarak işletmemizdeki bayanların çalışarak aile bütçelerine katkı sunmalarını sağlıyoruz" diye konuştu. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:36 Kaynak: İHA

Bitlis, Ahlat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Fırsatçılar Yola Geldiğinde, Tanzim Satışlar Sona Erecek HDP'li Milletvekili, Polis Memurunun Kolunu Isırdı

Talihsiz Kadın, 14 Şubat İçin Yardıma Gittiği Çiçekçide Eski Kocasının Silahlı Saldırısına Uğradı Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Olympiakos Benchine Kırmızı İç Çamaşırı Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 11:22:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahlatlı Kadın Girişimci Temizlik Şirketi Açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]