Ahlatlı Kadın Girişimci Temizlik Şirketi Kurdu

Ahlat ilçesinde girişimci Kader Güçin, ailesinin desteğiyle temizlik şirketi kurdu.

Ahlat ilçesinde girişimci Kader Güçin, ailesinin desteğiyle temizlik şirketi kurdu.



İlçede yaşayan 3 çocuk annesi Güçin, kentte temizlik işleri üzerine iş yeri açmaya karar verdi.



Ailesinin de desteğiyle otogarın yanındaki bir iş merkezinde şirket açan Güçin, törenle açılışı gerçekleştirilen iş yerinde 8 kadını istihdam ederek, iş kurmak isteyenlere örnek oldu.



Güçin, yaptığı konuşmada, gelen taleplere göre ev, iş yeri, okul ve benzeri alanlarda temizlik işleri yapacaklarını söyledi.



Açılışa, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker, esnaf ve bazı kadın girişimciler katıldı.

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