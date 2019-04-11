Son Dakika Haberleri: Ahlatlı Öğrenci Resim Yarışmasında İkinci Oldu

Ahlatlı Öğrenci Resim Yarışmasında İkinci Oldu

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Kotaz, Bitlis'te düzenlenen Sanat Ödülleri Yarışmasında ikinci oldu.

Ahlatlı Öğrenci Resim Yarışmasında İkinci Oldu, System.String[]
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Kotaz, Bitlis'te düzenlenen Sanat Ödülleri Yarışmasında ikinci oldu.

Pakistan Büyükelçiliği ile Bitlis Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Pakistanlı ünlü ressam Abdulrahman Chutay adına bu yıl 7.'si düzenlenen Sanat Ödülleri Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Pakistan Büyükelçisi Muhammed Seyrus Kazi, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz'ın katılımları ile verildi. Yarışmada Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Kotaz'ın resmi 2. eser olarak seçildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, törene katılarak öğrenci Ahmet Kotaz'ı ve diğer öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:12 Kaynak: İHA
Anadolu Lisesi, Selçuklu, Ahlat, Bitlis, Güncel
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