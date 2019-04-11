Ahlatlı Öğrenci Resim Yarışmasında İkinci Oldu
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Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Kotaz, Bitlis'te düzenlenen Sanat Ödülleri Yarışmasında ikinci oldu.
Bitlis
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:12 Kaynak: İHA
'in Ahlat
ilçesindeki Selçuklu Anadolu Lisesi
öğrencisi Ahmet Kotaz, Bitlis'te düzenlenen Sanat Ödülleri Yarışmasında ikinci oldu. Pakistan
Büyükelçiliği ile Bitlis Valiliği
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
koordinesinde Pakistanlı ünlü ressam Abdulrahman Chutay adına bu yıl 7.'si düzenlenen Sanat Ödülleri Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Pakistan Büyükelçisi Muhammed Seyrus Kazi, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz
'ın katılımları ile verildi. Yarışmada Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Kotaz'ın resmi 2. eser olarak seçildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, törene katılarak öğrenci Ahmet Kotaz'ı ve diğer öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti. - BİTLİS
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