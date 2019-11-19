Ahlatlı öğrenciler ara tatilde tarihi mekanları geziyor

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki öğrenciler, ara tatili tarihi ve kültürel yapıları gezerek değerlendiriyor.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk kez uygulamaya konulan ara tatilde Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlik planlaması dahilinde öğrenciler hem eğleniyor hem de öğreniyor. Bu yıl ilk defa uygulamaya konulan 5 günlük ara tatil başlarken, düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerle birlikte öğrenciler yaşadıkları şehirdeki tarihi yapıları ve özelliklerini tanıyor. Etkinliklere katılım sağlayan öğrenci velileri de, çocuklarının ellerinden tutup Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, kümbetler, diğer tarihi yapılar ve Ahlat Müzesini birlikte gezdi.



Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, "Bakanlığımızca bu yıl ilk defa uygulanan ara tatil kapsamında 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderilen etkinlikler kapsamında bugün öğrenci ve velileriyle gezi programı kapsamında tarihi Selçuklu Mezarlığı ve müze ziyareti yapılmaktadır. Bu 5 günlük ara tatili öğrencilerimiz gerek kültürel gerekse sosyal anlamda dolu dolu geçireceklerdir. Öğrencilerimiz bu tatil süresince aileleriyle birlikte ilçemizin tarihi, turistik ve doğal mekanlarını düzenlenen etkinliklerle gezebilecekler. Bizde öğrencilerimiz ve velilerimizin düzenlemiş olduğu bu etkinliğe katıldık. Öğrencilerimizin de tarihi mekanları gezme ve öğrenme istekleri bizleri memnun etti" dedi.



Öğrenci velilerinden Abdurrahim Elmas ise, gezinin çok yararlı olduğunu ifade ederek, "Bugün Selçuklu Mezarlığında çocuklarımız için ara tatilde düzenlenen bir etkinliğe katıldık. Bu kapsamda Selçuklu Mezarlığı ve müzeyi gezdik. Böylece öğrencilerimize çok yararlı bilgiler öğretildi. Çocuklarımızın görmüş olduğu eserler oldukça etkileyici oldu. Bu tür etkinliklerin ara tatillerde yapılması ve ders saatleri dışında ek olarak almış oldukları çok güzel bilgidir. Dolayısıyla bunu düzenleyen öğretmenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Öğrenci velilerinden Fuat Polat da, ara tatilden yararlanarak ilçedeki tarihi mekanları gezme fırsatı bulduklarını belirterek, "Tabi ki çocuklarımıza burada bulunan eserleri gösterdik. Bu tür etkinliklerin daha çok olmasını temenni ediyorum" dedi.



Öğrenciler ise, düzenlenen gezi etkinliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, öğretmenlerine teşekkür etti. - BİTLİS