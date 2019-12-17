Ahlatlı öğrenciler "iyilik ağacı" oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahlatlı öğrenciler 'iyilik ağacı' oluşturdu - Son Dakika

Ahlatlı öğrenciler "iyilik ağacı" oluşturdu

6 saat önce

Ahlat Alparslan Ortaokulunda öğrenciler arasında hoşgörüyü ve iyiliği yaymak amacıyla "iyilik ağacı" oluşturuldu.

Ahlatlı öğrenciler

Ahlat Alparslan Ortaokulunda öğrenciler arasında hoşgörüyü ve iyiliği yaymak amacıyla "iyilik ağacı" oluşturuldu.

Okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından "Güçlü Okulum Güçlü Ülkem" projesi kapsamında sosyal faaliyetler düzenleniyor.

Bu kapsamda öğrenciler, yaptıkları ve kendilerine yapılan iyilikleri küçük not kağıtlarına yazarak okulun girişinde oluşturulan iyilik ağacının dallarına asıyor.

Alpaslan Ortaokulu Müdürü Abdurrahman Yaşasın, yaptığı açıklamada, iyilikleri yaymak ve çoğaltmak adına başlattıkları projeden olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

Öğrenci ve öğretmenlerle "Güçlü Okulum Güçlü Ülkem" projesi kapsamında iyilik ağacı uygulamasını başlattıklarını anlatan Yaşasın, şöyle konuştu:

"İyilikleri çoğaltmak, geliştirmek ve yaymak adına önce okulumuzdan başlamak üzere mahalleye hatta Ahlat'a yararlı olacak bir proje geliştirdik. Projemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Öğrencilerimiz kendilerine yapılan iyilikleri veya yaptıkları iyilikleri burada yazdıktan sonra ağaca asıyor. Hem kendileri mutlu oluyor hem de yaptıkları iyilikleri yaymak adına çaba sarf ediyorlar. Proje bittikten sonra belli aralıklarla iyilikleri açacağız, iyilikleri yaymak ve geliştirmek adına bununla ilgili bir proje daha gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

Öğrenciler ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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