Ahlatlı öğrenciler Van'ı gezdi - Son Dakika

Ahlat Kaymakamlığı ile Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) tarafından hazırlanan "1071 Kitap Otağı" projesi kapsamında Ahlatlı öğrencilere Van gezisi düzenlendi.

Gezi kapsamında Van Müzesini gezerek tarihi eserleri inceleyen öğrenciler, ardından Van Kalesi ve Kedi Villasını ziyaret etti.

ADER Başkanı Samet Adıyaman, proje kapsamında öğrencilere yönelik çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Bu etkinlik çerçevesinde gezi programları da gerçekleştirdiklerini belirten Adıyaman, "Öğrencilerimize yönelik Van Gölü çevresinde bir gezi programı yaptık. Özellikle öğrencilerimize tarihi mekanları ve Van Müzesi'ni gezdirerek tarih açısından bilinçlenmelerini amaçladık. Güzel ve yararlı bir gezi oldu. Bu tür gezi programlarını yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.