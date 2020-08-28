Ahlatlı okçulardan büyük başarı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde faaliyet gösteren Ahlat Selçuklu Okçuluk Kulübü sporcuları, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen okçuluk müsabakalarında şampiyon oldu.

Okçuluk müsabakalarında büyükler ve minikler kategorisinde şampiyon olan Ahlat Selçuklu Okçuluk Spor Kulübü sporcuları, böyle büyük bir organizasyonda ilk defa derece almanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.

Ahlat Selçuklu Okçuluk Spor Kulübü Derneği Başkanı Bülent Akarsu, Ahlat'ta kendi imkanlarıyla yapmış oldukları Ahlat Emir Bayındır Han modeli yayı kullanarak derece aldıklarını ifade ederek, bundan sonra da azimle ve kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerini ve hedeflerinin daha da iyi dereceler olacağını dile getirdi. - BİTLİS