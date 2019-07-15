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Ahlatlı şehidin anısına bayrak dikildi

7 saat önce

Bitlis'in Delikli Taş mevkisinde 1997 yılında terör örgütü PKK tarafından aracı durdurularak şehit edilen İkram Gültaç isimli vatandaşın anısına Ahlat ilçesinde dev bayrak dikildi.

Ahlatlı şehidin anısına bayrak dikildi, System.String[]
Bitlis'in Delikli Taş mevkisinde 1997 yılında terör örgütü PKK tarafından aracı durdurularak şehit edilen İkram Gültaç isimli vatandaşın anısına Ahlat ilçesinde dev bayrak dikildi.

Ahlat- Malazgirt yolu üzerinde dikilen dev bayrak için düzenlenen törene Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Nihat Akşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Atılgan ve Gültaç ailesi katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasından sonra kısa bir konuşma yapan şehidin oğlu Emrah Gültaç, öncelikle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tüm şehitlere rahmet dilerken, babasının adını böyle güzel bir şekilde yaşatılmasına vesile olan herkese teşekkür etti.

Başkan Çoban ise, 15 Temmuz'da yapılan bu anlamlı programın herkesi çok duygulandırdığını söyledi. Şehit İkram Gültaç ile tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Başkan Çoban, bugün düzenlenen bayrak merasiminde başta Gültaç ailesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yapılan duaların ardından çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla birlikte tören sona erdi. - BİTLİS
Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:56 Kaynak: İHA
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