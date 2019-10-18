Ahlatlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Çaldıran'daki hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, gözyaşları arasında toprağa verildi

BİTLİS - Van'ın Çaldıran ilçesinde devriye aracına İran sınırından teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Van'da yapılan törenin ardından Şehit Uzman Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün cenazesi helikopterle memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesine getirildi. Protokol üyeleri ve aile tarafından karşılanan cenaze, ilçe merkezinde bulunan Akkoyunlu Camii'ne getirildi. Buradaki törene katılan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ve askeri erkan, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Cenaze törende şehidin eşi ve annesi tabuta sarılarak ağıt yakarken, baba Kerem Öztürk ve şehidin kendisi gibi uzman çavuş olan kardeşi Erdem Öztürk ise soğukkanlılıklarını korudu. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından Bitlis İl Müftüsü M. Faysal Geylani tarafından cenaze namazı kıldırılarak helallik istendi.

Okunan duaların ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına alındı. Cenaze törenine katılan binlerce kişi, namazın ardından tekbir getirip "Kahrolsun PKK" sloganları atarak, Türk bayrağı eşliğinde Selçuklu Caddesi'nden Mazlum Yegül Caddesi'ne kadar yaklaşık 4 kilometre yürüdü.

Şehide son selam

Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün kendisi gibi uzman çavuş olan kardeşi Erdem Öztürk de üniformasıyla katıldığı törende abisine selam durdu.

Evli ve 1 çocuk babası olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, Abdurrahman Gazi Türbesi yakınlarında bulunan Ahlat Şehitliği'nde gözyaşları arasında defnedildi.