Ahlatlıbel Atatürk Parkı yenileniyor - Son Dakika

Ahlatlıbel Atatürk Parkı yenileniyor

05.01.2021 12:57
Ahlatlıbel Atatürk Parkı yenileniyor, System.String[]

Çankaya Belediyesi, Ankara'nın en büyük parklarından Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nı bakıma aldı.

Çankaya Belediyesi, Ankara'nın en büyük parklarından Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nı bakıma aldı.

Ankara'nın en önemli rekreasyon alanlarından olan Ahlatlıbel Atatürk Parkı, tepeden tırnağa yenileniyor. Giriş kapısı ve otopark alanı tamamen yenilenen parkta, tuvalet alanları da genişletilerek yeniden inşa edildi. Çevre duvarlarının ve yeşil alan düzenlenmesinin tamamlandığı park, pandemi kısıtlamaları sonrası Çankayalılarla buluşmaya hazırlanıyor.

Yenileme çalışmaları ile ilgili bilgi veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Çankaya'da yeni eserler inşa ederken bir yandan da parklarımızda yenileme çalışması yapıyoruz" dedi.

Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nın fiziki şartlarını iyileştirmek için çalışma başlattıklarını belirten Taşdelen, "Başkentimizin en önemli yeşil alanlarından biri olan Ahlatlıbel Atatürk Pakımızı yeniliyoruz. Yeni çevre düzenlenmesi ve otopark alanlarıyla Çankayalılara daha iyi hizmet sunabilmek için çalışıyoruz. Parkımızın giriş kapısı ve çevre duvarları yeniden yapılıyor. Tuvalet alanlarının sayısı da ihtiyaçlar ve pandemi koşulları göz önünde bulundurularak arttırıldı. Yeşil alanlarıyla Ankara'nın nefes alınacak en önemli merkezi, pandemi kısıtlamalarının bitmesiyle birlikte yeniden Çankayalılarla buluşacak" diye konuştu. - ANKARA

Ahlatlıbel Atatürk Parkı yenileniyor
Ahlatlıbel Atatürk Parkı yenileniyor
Ahlatlıbel Atatürk Parkı yenileniyor
Ahlatlıbel Atatürk Parkı yenileniyor
Ahlatlıbel Atatürk Parkı yenileniyor

Mustafa Kemal Atatürk, Çankaya Belediyesi, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ahlatlıbel Atatürk Parkı yenileniyor - Son Dakika


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