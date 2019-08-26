Son Dakika Haberleri: Ahlatlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
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Ahlatlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

7 dakika önce

Muş'ta düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlama programı sonrası Ahlat'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı alanda vatandaşlar toplanmaya başladı.

Ahlatlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor, System.String[]

Muş'ta düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlama programı sonrası Ahlat'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı alanda vatandaşlar toplanmaya başladı.


Bitlis'in Ahlat ilçesindeki vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı alana gelmeye başladı. Vatandaşlar, Çarho mevkiinde bulunan Sultan Alparslan Otağı alanında halka seslenmesi beklenen Erdoğan'ı heyecanla bekliyor. - BİTLİS

Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt, Ahlat, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:16 Kaynak: İHA
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