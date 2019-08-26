Ahlatlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
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Ahlatlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyorBİTLİS - Muş'ta düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlama programı sonrası Ahlat'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı alanda vatandaşlar toplanmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:09 Kaynak: İHA
Ahlatlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
BİTLİS - Muş'ta düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlama programı sonrası Ahlat'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı alanda vatandaşlar toplanmaya başladı.
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı alana gelmeye başladı. Vatandaşlar, Çarho mevkiinde bulunan Sultan Alparslan Otağı alanında halka seslenmesi beklenen Erdoğan'ı heyecanla bekliyor.
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