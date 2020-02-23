Ahlatlılar Derneği 10 yılı geride bıraktı - Son Dakika

Manisa Ahlatlılar Sosyal Dayanışma Derneği kuruluşunun 10. yılını kutladı. Kutlama programına Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da katıldı.



Hayal Düğün Salonu'nda gerçekleşen kutlama programına Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türküler, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Bitlis Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Dilşat Ulaş, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Manisa Bitlisliler Derneği Başkanı Cevdet Çiçek, Manisa Hemşeri Kültür Dernekleri Başkanı Ragıp Güneş, hemşeri dernekleri katıldı.



Manisa Ahlatlılar Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Ali Rıza Şahin, bir sivil toplum kuruluşu olarak sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek, bu tür etkinliklerle birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını geliştirdiklerini söyledi.



Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Şehzadeler ile Ahlat arasında benzerliklerin bulunduğunu belirtti. Çelik, " Selçuklu'ya, kuruluşuna ev sahipliği yapmış olan Anadolu'daki bin yıllık tarihimizde önemli bir merkez olan ilçedir Ahlat. Burası da Fatih Sultan Mehmet'in, Kanuni'nin yetiştiği bir şehir dolaysıyla Bitlis Ahlat da Manisa Şehzadeler de bizim bin yıl boyunca Anadolu'daki ve üç kıtadaki adalet, medeniyetimizin önemli yerlerden biridir. Biz Ahlat'ı seviyoruz. En kısa zamanda da Ahlat'ı görmek istiyorum" dedi.



Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise, Manisa Ahlatlıların programında olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Manisa Ahlatlılar Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Ali Rıza Şahin, derneğin bugüne gelmesinde büyük emekleri olan kurucu başkan Çelebi Aslan'a plaket takdim etti. Gece yerel sanatçıların seslendirdiği türkü ve şarkılarla devam etti. - MANİSA