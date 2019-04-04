Ahlatlılardan Kan Bağışına Yüksek Katılım
1 saat önce
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki vatandaşlar Van Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından kurulan kan bağışı tırına giderek kan bağışında bulundu.
Bitlis
'in Ahlat
ilçesindeki vatandaşlar Van Kızılay
Kan Bağış Merkezi tarafından kurulan kan bağışı tırına giderek kan bağışında bulundu.
Van Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından 3 aylık periyotlarla toplanan kan bağışına Ahlatlılar büyük ilgi gösteriyor. Kan Bağış Merkezi tarafından ilçenin Yukarı Çarşısında kurulan kan bağış tırına giden vatandaşlar, 2 gün boyunca kan bağışında bulundu. Van Kızılay Kan Bağış Merkezi doktorlarından Lütfullah Aslan, 3 aylık dönemler halinde Bitlis ve ilçelerinde kan bağışı topladıklarını belirterek, "2 gündür Ahlat'tayız. Ahlat'ta kan bağışına büyük bir duyarlılık var. Kan bağışına ciddi oranda bir katılım var. Bu konuda Ahlat kendini tescillemiş durumda. 2 gündür kan bağışı topluyoruz. Şu ana kadar 170 ünite kan topladık. İlgi ve duyarlılıklarından dolayı Ahlat halkına teşekkür ediyoruz" dedi.
Kan vermenin faydalarını da anlatan Lütfullah Aslan, "Kan verdikçe insanda yüksek olan hemoglabin düzeyi bir miktar düşer, onun oluşturmuş olduğu komplikasyonlar azalmış olur. Ayrıca kan bağışı bekleyen hastalarımıza aynı zamanda bir ünite kanla 3 kişiye can vermiş oluruz. Halkımızdan, vatandaşlarımızdan desteklerinin devamını bekliyoruz" diye konuştu. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:29 Kaynak: İHA
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