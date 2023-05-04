Bitlis'e Mayıs ayında kar yağdı, koyunlar merada kara yakalandı - Son Dakika
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Bitlis'e Mayıs ayında kar yağdı, koyunlar merada kara yakalandı

04.05.2023 15:32

Bitlis'in Ahlat ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeni ile çobanlar küçükbaş hayvanıyla birlikte merada mahsur kaldı. Etraf bir anda beyaza bürünürken hayvanlar kar altında hareket edemedi. Çobanlar zor anlar yaşarken, sürü ise hayvan sahiplerinin yardımıyla köye geri getirildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeni ile çobanlar küçükbaş hayvanıyla birlikte merada mahsur kaldı. Bitlis'te birkaç gündür etkili olan sağanak yağış kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Ahlat ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde de yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı.

ETRAF KISA SÜREDE BEYAZA BÜRÜNDÜ

İlçeye bağlı Cemalettin Köyü'nde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Köyün merasına küçükbaş hayvanları otlatmaya çıkaran çobanlar aniden bastıran kara yakalandı. Karın şiddetlenmesiyle birlikte etraf beyaza bürünürken koyun sürüleri kar altında ilerlemekte güçlük çekti. Çobanlar zor anlar yaşarken, sürü ise hayvan sahiplerinin yardımıyla köye geri getirildi.

Ahlat'ta mayısta kar sürprizi: Koyunlar merada kara yakalandı
Ahlat'ta mayısta kar sürprizi: Koyunlar merada kara yakalandı
Ahlat'ta mayısta kar sürprizi: Koyunlar merada kara yakalandı
Kaynak: İHA
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Bitlis, Ahlat, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'e Mayıs ayında kar yağdı, koyunlar merada kara yakalandı - Son Dakika
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