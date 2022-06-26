Ahmed Arif'in büstünde şiirinin yazılı olduğu baskıya zarar verildi (2) - Son Dakika
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Ahmed Arif'in büstünde şiirinin yazılı olduğu baskıya zarar verildi (2)

26.06.2022 19:02
Ahmed Arif'in büstünde şiirinin yazılı olduğu baskıya zarar verildi (2)

BÜST YENİLENDİDiyarbakır'ın Sur ilçesindeki parkta yer alan şair ve yazar Ahmed Arif'in büstündeki ünlü şiiri 'Diyarbekir Kalesi'nden Notlar'ın bir bölümünün yazılı olduğu baskıya kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verilmesinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri,...

BÜST YENİLENDİ

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki parkta yer alan şair ve yazar Ahmed Arif'in büstündeki ünlü şiiri 'Diyarbekir Kalesi'nden Notlar'ın bir bölümünün yazılı olduğu baskıya kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verilmesinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, büstü yeniledi. Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, sosyal medya hesabından, "Kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verilen Ahmed Arif Büst'ü ekiplerimiz tarafından yenilendi" ifadelerini kullanarak, büstün yenilenmiş görselini paylaştı.


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Ahmed Arif'in büstünde şiirinin yazılı olduğu baskıya zarar verildi Ahmed Arif'in büstünde şiirinin yazılı olduğu baskıya zarar verildi Minik cimnastikçiler milli sporcu olmak için çalışıyor Minik cimnastikçiler milli sporcu olmak için çalışıyor
Kaynak: DHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ahmed Arif, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmed Arif'in büstünde şiirinin yazılı olduğu baskıya zarar verildi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ahmed Arif'in büstünde şiirinin yazılı olduğu baskıya zarar verildi (2) - Son Dakika
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