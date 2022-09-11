Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanlığına Habib Salim Sekaf el-Cufri seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanlığına Habib Salim Sekaf el-Cufri seçildi

11.09.2022 13:52
Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanlığına Habib Salim Sekaf el-Cufri seçildi

Ahmed er-Raysuni'nin istifasının ardından Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanlığına Habib Salim Sekaf el-Cufri'nin seçildiği bildirildi.

Ahmed er-Raysuni'nin istifasının ardından Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanlığına Habib Salim Sekaf el-Cufri'nin seçildiği bildirildi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Dünya Müslüman Alimler Birliği iç tüzüğünün "Başkanlık koltuğu boşalır ya da başkanın görevini yapmasının önünde herhangi bir engel olursa mevcut başkanın yardımcılarından biri, yeni genel kurul toplanana ve yeni başkan seçilene kadar başkanlık görevini devralır" şeklindeki maddesi hatırlatıldı.

Bu çerçevede Birliğin Mütevelli Heyetinin, Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni'nin istifasının ardından mevcut dönemin sona ereceği aralık ayı sonuna kadar birliğe başkanlık etmek üzere Endonezyalı Habib Salim Sekaf el-Cufri'yi seçtiği duyuruldu.

Açıklamada yeni başkanın seçileceği Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Kurul toplantısının, Ocak 2023'te yapılacağı kaydedildi.

Endonezyalı Habib Salim Sekaf el-Cufri (68), 1986 yılında İslami İlimler alanında doktorasını tamamladı. Endonezya Sosyal İşler Bakanlığı da yapan Salim, Cakarta'daki Şerif Hidayetullah Üniversitesi ve İmam Muhammed bin Suud İslam Üniversitesine bağlı İslami ve Arap İlimleri Enstitüsü İslami İlimler Fakültesinde akademisyen olarak görev aldı.

Eski Başkan Raysuni'nin Batı Sahra açıklaması tepkilere yol açmıştı

Birliğin kurulduğu 2004 yılından itibaren başkanlığını yürüten Yusuf el-Karadavi'nin, Kasım 2018'de İstanbul'daki genel kurulda aday olmayacağını açıklamasının ardından yapılan oylamada, Karadavi'nin yardımcısı Ahmed er-Raysuni, Birliğin ikinci başkanı olmuştu.

Raysuni, ağustos ayında Fas'ta katıldığı bir televizyon programında, Cezayir'in Batı Sahra sınırındaki Tinduf bölgesine harekat düzenlemesi yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

" Moritanya'nın varlığı da Sahra gibi bir hatadır. Fas, Avrupa işgali öncesi sınırlarına geri dönmelidir" ifadelerini kullanan Raysuni'nin açıklamaları, Cezayir'de tepkilere yol açmış ve görevden alınması çağrıları yapılmıştı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği ise Raysuni'nin Batı Sahra'ya yönelik açıklamalarının kişisel düşünceleri olduğunu ve Birliği bağlamayacağını belirterek, Birliğin bu yönde bir karar almadığını ifade etmişti.

Ahmed er-Raysuni, 28 Ağustos'ta istifa ettiğini duyurmuştu.

YORUMLAR
500
RABAT- Fas'ta İsrail'in Rabat Büyükelçiliği'nde yaşandığı iddia edilen 'taciz' skandalı protesto edildi RABAT- Fas'ta İsrail'in Rabat Büyükelçiliği'nde yaşandığı iddia edilen 'taciz' skandalı protesto edildi Fas'ta İsrail'in Rabat Büyükelçiliği'nde yaşandığı iddia edilen 'taciz' skandalı protesto edildi Fas'ta İsrail'in Rabat Büyükelçiliği'nde yaşandığı iddia edilen 'taciz' skandalı protesto edildi
Kaynak: AA

Cezayir, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanlığına Habib Salim Sekaf el-Cufri seçildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:45 Sahneye dekolteyle çıkan Simge Sağın'a tepki: Gülşen gitti, Simge geldi
12:01 Bakan Nebati makro ekonomide yaşanan güzel gelişmeyi duyurdu! İşte Borsa İstanbul'un büyük başarısı
11:57 CHP'li Ekrem İmamoğlu: AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi emanet etmeyin, yollamayın
11:36 İngiltere Kraliyeti'nde değişim! Kate Middleton kayınvalidesi Prenses Diana'nın unvanını aldı
11:30 İstanbul'da amcasının eşiyle ilişki yaşayan kuzenine şantaj yaptı! Yasak aşk ifşa olunca "namus meselesi" yüzünden silahlar patladı
11:32 İstanbul için yağış vakti! Meteoroloji tarih verdi
11:18 Yunanistan'ın ateş açtığı geminin, İsrail'in saldırdığı Mavi Marmara gemisi olduğu öğrenildi
10:53 Hücuma geçen Batı destekli Ukrayna ordusunun Başkomutanı Zelenski'den Rusya'ya: Kaçmaları en iyi seçenek
10:40 Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! Gelinlik tartışma konusu oldu
10:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" uyarısına karşı ABD'ye güvenen Miçotakis kelime oyunu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 13:52:16. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanlığına Habib Salim Sekaf el-Cufri seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement