Ahmed-i Hani 3. Kültür Sanat Turizm Festivali hazırlıkları başladı

Ağrı Valiliği, Ahmed-i Hani'nin isminin ve maneviyatının yeni nesil ile buluşmasını sağlamak amacıyla, iki yıl önce başlattığı Kültür ve Sanat Festivali"nin üçüncüsünü 5-6 Ekim tarihlerinde düzenleyecek.



Festival hazırlıklarına devam edildiğini söyleyen Ağrı Valisi Süleyman Elban, amaçlarının Ahmed-i Hani'nin maneviyatının gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak olduğunu ifade ederek, "Valiliğimizce büyük islam alimi, mutasavvıf ve edip bir dahi olan Ahmed- i Hani Hz.'lerinin ülke genelinde anılması, fikir ve inanç dünyasının yeni nesil ile buluşması amacı ile 5-6 Ekim tarihlerinde Ahmed-i Hani Kültür, Turizm ve Sanat Festivalinin üçüncüsünü düzenleyeceğiz. Festival açılışımızı Ahmed-i Hani Türbesi önünde mevlid-i Şerif ile başlatacağız. Ardından Türbeden Saraya bir anma yürüyüşü gerçekleşecek. Konuşmaların ardından etkinliklerimiz başlayacak" dedi.



'Festival Toplumun Her Kesimine Hitap Edecek'



Kültür Stantları ve Konserlerle festivalin çok renkli olacağını söyleyen Vali Elban, " Bu festivaldeki tüm etkinliklerimiz İshak Paşa Sarayı'nda gerçekleşecek. Sarayın 1.avlusunda kurulacak olan kültür stantlarında geleneksel el sanatlarında sanatçılar canlı performanslar sergileyecek. Festivalin ilk gününde yöremizin somut olmayan kültürel mirası Dengbejlik sanatı icra edilecek. Bu festivalimiz de gençlerinde festivali takip edebilmesi ve katılım sağlamaları amacıyla, onlara hitap edecek bir sanatçı belirledik. Kolpa Grubu vereceği konser ile gençleri festival alanına çekecek. Ayrıca İbrahim Çeçen Üniversitemizin hazırladığı Yeşilçam Müzikleri Orkestrası, İlahi dinletileri, gençlik merkezi gruplarımızın gösteriler ve ikramlarımız ile hemşerilerimiz ve il dışından gelecek misafirlerimiz güzel bir vakit geçirecek" ifadelerini kullandı.



Devamında Festivalin bu yıl daha anlamlı olduğuna da dikkat çeken Elban şunları söyledi:



"Bu yıl İbrahim Çeçen Üniversitemizin katkıları ile 3.Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumunu festivalle eş zamanlı olarak başlatacağız. Yurtiçi ve yurtdışından ilimize gelecek olan yüz elli civarında akademisyen, bu sempozyumda bildiri sunacak. Ayrıca Ahmed-i Hani Müzesine girişler, festival süresince ücretsiz olacak." - AĞRI