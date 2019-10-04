"Ahmed-i Hani Kültür, Turizm ve Sanat Festivali"ne doğru

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'da düzenlenecek "Ahmed-i Hani Kültür, Turizm ve Sanat Festivali"ne ilişkin açıklamada bulundu.

Ekrem Çelebi, Ağrı'nın festivaller kenti haline geldiğini söyledi.

Büyük İslam alimi Ahmed-i Hani'nin son nefesine kadar da insanları hakkın birliğine davet ettiğini, birlik, beraberlik ve kardeşliğin değerini yansıttığını ifade eden Çelebi, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle 5-6 Ekim'de yapılacak Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivalinin hayırlı olmasını diliyor, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 4-5-6 Ekim'de Ankara Kızılcahamam'da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti milletvekillerimizin katılımıyla düzenlenecek olan İstişare ve Değerlendirme Kampı'na katılacak olmam nedeniyle festivalde bulunamayacağımı da üzüntüyle belirtmek istiyorum."