Son Dakika Haberleri: "Ahmed-i Hani Kültür, Turizm ve Sanat Festivali"ne doğru
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"Ahmed-i Hani Kültür, Turizm ve Sanat Festivali"ne doğru

3 saat önce

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'da düzenlenecek "Ahmed-i Hani Kültür, Turizm ve Sanat Festivali"ne ilişkin açıklamada bulundu.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'da düzenlenecek "Ahmed-i Hani Kültür, Turizm ve Sanat Festivali"ne ilişkin açıklamada bulundu.

Ekrem Çelebi, Ağrı'nın festivaller kenti haline geldiğini söyledi.

Büyük İslam alimi Ahmed-i Hani'nin son nefesine kadar da insanları hakkın birliğine davet ettiğini, birlik, beraberlik ve kardeşliğin değerini yansıttığını ifade eden Çelebi, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle 5-6 Ekim'de yapılacak Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivalinin hayırlı olmasını diliyor, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 4-5-6 Ekim'de Ankara Kızılcahamam'da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti milletvekillerimizin katılımıyla düzenlenecek olan İstişare ve Değerlendirme Kampı'na katılacak olmam nedeniyle festivalde bulunamayacağımı da üzüntüyle belirtmek istiyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:34 Kaynak: AA
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