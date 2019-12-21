Ahmed Kutucu attı, Ozan Kabak oynadı, Schalke 1 puan aldı!

Bundesliga'da 17. hafta maçında Schalke 04 ile Freiburg karşı karşıya geldi.



Mücadelenin 27. dakikasında Suat Serdar ile öne geçen Schalke 04, 54. dakikada Nils Petersen'in golüne engel olamadı ve skora denge geldi.



Freiburg, 67. dakikada Vincenzo Grifo'nun penaltıdan bulduğu golle durumu 2-1'e getirdi. Dakikalar 80'i gösterdiğinde ise sahneye milli futbolcu Ahmed Kutucu çıktı.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Schalke ile Freiburg 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Schalke'nin puanı 30 oldu. Freiburg ise puanını 26 yaptı.



Schalke'de Ozan Kabak maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Ahmed Kutucu ise 70. dakikada oyuna dahil oldu.



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