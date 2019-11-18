Son Dakika Haberleri: Ahmed Kutucu'dan Almanya'ya mesaj!
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Ahmed Kutucu'dan Almanya'ya mesaj!

6 saat önce

A Milli Takım'ın Andorra ile oynadığı maçta ilk kez ay yıldızlı formayı giyen Ahmed Kutucu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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A Milli Takım'ın Andorra ile oynadığı maçta ilk kez ay yıldızlı formayı giyen Ahmed Kutucu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.


İlk kez A Milli olan Ahmed, Almanya yerine neden Türkiye'yi seçtiğini açıkladı.


"HEP TÜRKİYE'Yİ DÜŞÜNDÜM"


Genç futbolcu, "Ben her zaman Türkiye için oynamak istemiştim. Almanya hiçbir zaman aklımda olmamıştı. Sadece Türkiye'yi düşünmüştüm. İlk maçımı oynamak çok heyecan vericiydi, gurur duydum." sözlerini kullandı.


"Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olan herkese kapımız açık"

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:25 
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