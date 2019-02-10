Ahmed Kutucu'dan Gol Var Ama B.münih...
48 dakika önce
Ev sahibi Bayern Münih'e rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 12. dakikada kendi kalesine Jeffrey Bruma, 27. dakikada Robert Lewandowski, 57. dakikada Serge Gnabry kaydetti.
Ev sahibi Bayern Münih
'e rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 12. dakikada kendi kalesine Jeffrey Bruma
, 27. dakikada Robert Lewandowski
, 57. dakikada Serge Gnabry kaydetti. Schalke
'nin tek golünü ise 25. dakikada Ahmed Kutucu attı.
Bayern Münih bu galibiyetin ardından puanını 45'e çıkardı ve Dortmund
ile arasındaki farkı 5'e indirdi. Schalke ise bu sonuçla 22 puanda kaldı.
Bayern Münih, bir sonraki hafta deplasmanda Augsburg
ile karşılaşacak. Schalke ise bir sonraki hafta sahasında Freiburg
'u konuk ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:45
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