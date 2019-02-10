Son Dakika Haberleri: Ahmed Kutucu'dan Gol Var Ama B.münih...

Ahmed Kutucu'dan Gol Var Ama B.münih...

48 dakika önce

Ev sahibi Bayern Münih'e rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 12. dakikada kendi kalesine Jeffrey Bruma, 27. dakikada Robert Lewandowski, 57. dakikada Serge Gnabry kaydetti.

Ahmed Kutucu'dan Gol Var Ama B.münih..., System.String[]
Ev sahibi Bayern Münih'e rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 12. dakikada kendi kalesine Jeffrey Bruma, 27. dakikada Robert Lewandowski, 57. dakikada Serge Gnabry kaydetti. Schalke'nin tek golünü ise 25. dakikada Ahmed Kutucu attı.

Bayern Münih bu galibiyetin ardından puanını 45'e çıkardı ve Dortmund ile arasındaki farkı 5'e indirdi. Schalke ise bu sonuçla 22 puanda kaldı.

Bayern Münih, bir sonraki hafta deplasmanda Augsburg ile karşılaşacak. Schalke ise bir sonraki hafta sahasında Freiburg'u konuk ediyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:45 

Robert Lewandowski, Jeffrey Bruma, Schalke, Bayern Münih, Güncel
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