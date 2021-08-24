Üye Girişi
Ahmed Mesud: Afganistan'ın Pençşir bölgesinde Taliban'la savaşan Ulusal Direniş Cephesi'nin lideri - Son Dakika
BBC

Ahmed Mesud: Afganistan'ın Pençşir bölgesinde Taliban'la savaşan Ulusal Direniş Cephesi'nin lideri

24.08.2021 13:04
Ahmed Mesud: Afganistan'ın Pençşir bölgesinde Taliban'la savaşan Ulusal Direniş Cephesi'nin lideri, System.String[]

Taliban, 15 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'e girerek ülkede kontrolü ele geçirdi.

Taliban, 15 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'e girerek ülkede kontrolü ele geçirdi. Pençşir Vadisi'nde ise Taliban'a direniş sürüyor. Bölgedeki Afganistan Ulusal Direniş Cephesi Sözcüsü Ali Nazari, Pazartesi günü BBC'ye yaptığı açıklamada, binlerce savaşçının Taliban'a karşı savaşmak için Pençşir Vadisi'ne geldiğini söyledi.

Afgan ordusunun eski üyelerinin yanı sıra yerel milislerin de yer aldığı cephe güçleri, geçen hafta Taliban'a karşı savaşarak vadiye komşu Andarab bölgesinde üç kasabayı ele geçirdiklerini açıklamıştı. Taliban ise Pazartesi günkü açıklamasında üç kasabanın geri alındığını, Pençşir Vadisi'ndeki grubun etrafının kuşatıldığını söyledi.

Taliban'a karşı direnişi örgütleyenler de başkent Kabil'in kuzeydoğusundaki vadide Taliban'ın ilerlediğini doğruladı.

Taliban'ın devirdiği Afgan hükümetinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Emrullah Salih'in de bölgede olduğu, yüzlerce silahlı kişinin Taliban'a karşı direniş için harekete geçtiğine dair haberler yer alıyor.

Cephe Sözcüsü Ali Nazari de BBC'ye yaptığı açıklamada, binlerce savaşçının Ulusal Direniş Cephesi Komutanı Ahmed Mesud saflarında bölgeye geldiğini ve "direniş için hazır" olduğunu söyleyerek, Taliban'ı "samimi" bir anlaşmaya davet etti. Mesud, Pazar günü yaptığı açıklamada Taliban'la masaya oturarak barış için uzlaşmayı umduğunu; bunun için "Taliban'ın aşırı uygulamalarından vazgeçmesi" gerektiğini, aksi halde kendisine bağlı özel birliklerin savaşmaya hazır olduğunu söyledi. Mesud, "Taliban'ın bundan sonra ilerlenecek tek yolun müzakere olduğunu anlaması için çabalıyoruz. Savaş çıkmasını istemiyoruz" dedi.

Ahmed Mesud geçen hafta Amerikan Washington Post gazetesinde yayımlanan bir makalesinde, "Pençşir'i Afgan özgürlüğünün son kalesi olarak savunma" sözü vermiş, Batılı ülkelere "özgürlük davasına yardım etme" çağrısı yapmıştı.

Ahmed Mesud kimdir?

Ahmed Mesud, "Pençşir aslanı" lakabıyla anılan Ahmed Şah Mesud'un oğlu. Şah Mesud, 1980'lerde Sovyet işgaline karşı, 1990'larda da Taliban'a karşı iç savaşta bölgede Kuzey İttifakı güçlerine önderlik etmişti, 2001'de El Kaide tarafından öldürüldü.

1989'da doğan Ahmed Mesud ise Tacikistan ve İran'da eğitimini tamamladıktan sonra, 2010-11 yıllarında İngiltere'deki Sandhurst Kraliyet Ordu Akademisi'nde askeri eğitim aldı.

Londra'daki Kings College Üniversitesi'nde Savaş Araştırmaları Bölümü'nden mezun olduktan sonra City Üniversitesi'nde uluslararası politika alanında yüksek lisans yaptı.

2016'da Afganistan'a döndükten sonra siyasete atılan Mesud, 2019'da babasının Pençşir Vadisi'ndeki anıt mezarı başında yaptığı konuşmada, "özgürlük, adalet ve ılımlı bir İslami sistem ideallerine bağlılığını" ifade etti.

Afganistan'da ulusal uzlaşıdan yana olduğunu ifade eden Mesud, ülkede iktidarın ademi merkeziyetçi olması çağrısı yaptı.

15 Ağustos'ta Taliban'ın Kabil'e girip ülkede kontrolü tümüyle ele geçirmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih ile birlikte, Taliban yönetimini reddetti ve Pençşir'de milisleri toplamaya başladı.

18 Ağustos'ta Washington Post gazetesine yazdığı mektupta, kendisini Ulusal Direniş Cephesi lideri olarak tanıttı ve "yeniden Taliban'a karşı koymaya hazır mücahitlerin" izinden gittiğini belirterek, uluslararası destek çağrısı yaptı. Mesud, dış ülkelerin desteği olmadan, ellerindeki silah ve mühimmatın kısa sürede tükeneceğini belirtti.

17 Ağustos'ta ise İtalyan La Repubblica gazetesine "Biz direnişiz, dünya bize yardım etmeli" başlıklı bir makale yazmıştı.

17 Ağustos'ta, BBC ve Washington Post da dahil birçok haber merkezi, Pençşir'de Taliban karşıtı bir cephenin kurulduğuna dair haberler geçti. Washington Post muhabiri Ezzatullah Mehrdad, cephede Ahmed Mesud'un yanı sıra Emrullah Salih'in ve eski savunma bakanı Bismillah Han Muhammedi'nin yer aldığını ve Taliban'a karşı direniş başlattığını yazdı.

Pençşir vilayetine komşu Baglan vilayetinde Ulusal Direniş Cephesi güçlerinin çok sayıda Taliban savaşçısını pusuya düşürerek öldürdüğüne dair haberler geliyor.

Taliban ve diğer kaynaklar ise örgütün Baglan'da ilerlediğini söylüyor.

Ulusal Direniş Cephesi ne istiyor?

Ulusal Direniş Cephesi, Afganistan'da merkezi hükümetin gücünün azaltıldığı, bölgesel yönetimlerin öne geçtiği ademi merkeziyetçi bir yönetim istiyor. Ülkenin farklı etnik gruplarının yönetimde temsil edilmesini talep ediyor.

Cephe Sözcüsü Ali Nazari BBC'ye yaptığı açıklamada, "Ülkede son 40 yıldır, 100 yıldır hatta 200 yıldır gördüğümüz aynı düzeni aynen devam ettiremeyiz. Bir numaralı sorun, ülkedeki merkezi siyasi sistemdir" dedi.

Afganistan'ın etnik azınlıklardan oluşan bir ülke olduğunu belirten Nazari, "Afganistan çok kültürlü bir devlet. Herkesin kendini iktidarın bir parçası olarak görebileceği türden bir güç paylaşımına ihtiyaç var" diye konuştu.

Cephe'nin güçlerini topladığı Pençşir Vadisi, başkent Kabil'in 150 km kuzeyinde, Hindikuş sıradağlarına yakın sarp bir bölge.

100 bin nüfuslu bölge, Afganistan'daki Tacik azınlığın en yoğun olduğu yer.

Tacikistan medyasında, Tacikistan'ın güneyindeki Katlon bölgesinde 2000'e yakın kişinin, Afganistan'daki Cephe güçlerine katılmak için Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'dan izin talep ettiğine dair haberler yer aldı.

Uzmanlar, Pençşir'in topyekün bir Taliban saldırısına karşı duramayacağını düşünüyor.

İsveç'te yaşayan bağımsız araştırmacı Abdul Sayed, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada "Taliban Penşçir'i her yandan kuşattı ve Mesud'un oğlunun birkaç aydan fazla direnebileceğini sanmıyorum. Şu anda gerçekten güçlü bir desteği yok" diye konuştu.

Ahmed Mesud: Afganistan'ın Pençşir bölgesinde Taliban'la savaşan Ulusal Direniş Cephesi'nin lideri
Ahmed Mesud: Afganistan'ın Pençşir bölgesinde Taliban'la savaşan Ulusal Direniş Cephesi'nin lideri
Ahmed Mesud: Afganistan'ın Pençşir bölgesinde Taliban'la savaşan Ulusal Direniş Cephesi'nin lideri
Ahmed Mesud: Afganistan'ın Pençşir bölgesinde Taliban'la savaşan Ulusal Direniş Cephesi'nin lideri
Ahmed Mesud: Afganistan'ın Pençşir bölgesinde Taliban'la savaşan Ulusal Direniş Cephesi'nin lideri

Washington, Afganistan, Taliban, Kabil, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ahmed Mesud: Afganistan'ın Pençşir bölgesinde Taliban'la savaşan Ulusal Direniş Cephesi'nin lideri - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü 14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü 13:57 Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı 13:51 Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı
Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı 13:33 Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz 13:06 Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi 12:32 Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi
12:23 "Asla oynamam" demişti! Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye transfer oluyor Taliban'ın gelmesiyle hayalleri suya düştü! Zakia Khudadadi, Paralimpik Oyunları'nda Afganistan'ı temsil eden ilk kadın olacaktı, 11:49 Taliban'ın gelmesiyle hayalleri suya düştü! Zakia Khudadadi, Paralimpik Oyunları'nda Afganistan'ı temsil eden ilk kadın olacaktı,

Son Dakika Haberleri
14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü
14:07 Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti
13:57 Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü
13:51 Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı
13:37 Kazdağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı! Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor
13:32 Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı
13:05 Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz
12:46 Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu
12:42 Burak Deniz ve Didem Soydan denizde aşk tazeledi
12:32 Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi
Acunmedya Akademi ilk mezunlarını verdi! Acun Ilıcalı, tüm öğrencilere staj imkanı sundu Acunmedya Akademi ilk mezunlarını verdi! Acun Ilıcalı, tüm öğrencilere staj imkanı sundu         
14:24
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti         
14:07
Türk Hava Kurumu Üniversitesi, eski rektörüne 146 bin 516 TL'lik tazminat davası açtı Türk Hava Kurumu Üniversitesi, eski rektörüne 146 bin 516 TL'lik tazminat davası açtı         
13:52
10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor 10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor         
13:44
Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş         
13:11
Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu         
12:46
Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu         
12:27
Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız         
11:51
Ünlü aktör James McAvoy'dan oyun itirafı: Çok fazla Oblivion oynadığım için Xbox 360 diskini yaktım Ünlü aktör James McAvoy'dan oyun itirafı: Çok fazla Oblivion oynadığım için Xbox 360 diskini yaktım         
11:41
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi         
11:08
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Bakan Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinin bugün hesaplarda olacağını söyledi Bakan Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinin bugün hesaplarda olacağını söyledi         
10:13
Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu         
10:04
Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin         
10:00
Oyuncu Celil Nalçakan, Oyuncu Celil Nalçakan, "Tarih bilinci olan genç küpe takmaz" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt verdi: Ustaya saygımız sonsuz da bu ne Allah Aşkına         
09:56
Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı         
00:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 14:35:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahmed Mesud: Afganistan'ın Pençşir bölgesinde Taliban'la savaşan Ulusal Direniş Cephesi'nin lideri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement