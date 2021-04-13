Ahmedinejad'ın danışmanı, eski Cumhurbaşkanı'nın İran rejiminin yakında yıkılacağına inandığını iddia etti - Son Dakika

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın danışmanı Abdurrıza Daveri, Ahmedinejad'ın İran rejiminin yakın zamanda yıkılacağına inandığını ileri sürdü.

Asriran haber sitesine konuşan Daveri, "Ahmedinejad, İran rejiminin yakın zamanda yıkılacağına inanıyor. O, bu ihtimallerden birinin ülke lideri Ali Hamaney'in ölmesi olduğunu kabul ediyor. Bu nedenle Hamaney'in sağlık durumuyla ilgili haberleri yakından takip ediyor." dedi.

Ahmedinejad'ın rejimin yıkılmasıyla ilgili öne sürdüğü ihtimallerden ikincisinin; ABD'nin ülkeye saldırması ve üçüncüsünün de halkın sokaklara dökülmesi olduğunu dile getiren Daveri, "Ahmedinejad, kendisini, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra Rusya'nın ilk devlet başkanı Boris Yeltsin gibi görüyor. Bu nedenle ABD, İsrail ve Suudi Arabistan gibi ülkelere olumlu sinyaller gönderip kendisinin 'İran'ın Yeltsin'i' olduğu mesajını veriyor." ifadelerini kullandı.

"Ruhsal bozukluğa yakalanmış durumda"

Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın rejimin yakın bir zamanda yıkılacağına dair kanaate, 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığının reddedilmesinden sonra başladığına işaret eden Daveri, "Ahmedinejad kendini herkesin ona tabi olması gereken 'Asrın Velisi' olarak görüyor. Kanımca, bir tür ruhsal bozukluğa yakalanmış durumda." şeklinde konuştu.

Daveri, Ahmedinejad'ın haziran ayında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday adayı olması durumunda başvurusunun Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından bir kez daha ret edileceğini düşündüğünü kaydetti.