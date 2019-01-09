Son Dakika Haberleri: Ahmedinejad Protesto İçin Hükümetten İzin İstedi

Ahmedinejad Protesto İçin Hükümetten İzin İstedi

1 saat önce

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, başkent Tahran'da halkın da katılacağı bir gösteriyle "yetkililerin politikalarını ve ülkenin yönetilme biçimini protesto etmek" için ülke yönetiminden izin talebinde bulundu.

Ahmedinejad Protesto İçin Hükümetten İzin İstedi, System.String[]
Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, başkent Tahran'da halkın da katılacağı bir gösteriyle "yetkililerin politikalarını ve ülkenin yönetilme biçimini protesto etmek" için ülke yönetiminden izin talebinde bulundu.

Ahmedinejad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazlı'ya bir mektup göndererek, Anayasa'nın 27'nci maddesine dayanarak 20 Ocak'ta Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda halkın katılımıyla bir gösteri düzenleme talebinde bulunduklarını aktardı.

Yetkililerin politikalarını ve ülkenin yönetilme biçimini protesto etmek istediklerini kaydeden Ahmedinejad, yasal bir hak olan protestoya izin verilmemesi durumunda bunun açık bir suç olacağı uyarısında bulunarak, bu durumda bakanın meşruiyetinin geçersiz olacağını öne sürdü.

İran'da 2017'nin son günlerinde patlak veren ve kısa sürede ülke geneline yayılan protestoların başlamasında Ahmedinejad'ın "önemli rol oynadığı" iddia edilmişti.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, söz konusu gösterilerin devam ettiği 3 Ocak 2018'de yaptığı bir konuşmada, ülkedeki protestoların başlamasında "eski bir yetkili" olarak tanımladığı kişinin parmağının olduğunu öne sürerek, isim vermeden eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı suçlamıştı.

Ahmedinejad, geçen yıl da gösteri düzenlenmesi için izin talebinde bulunmuş ancak hükümet tarafından kabul edilmemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:30 Kaynak: AA

İran, Tahran, Ahmedinejad, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'da Kaya Büyüklüğünde Kaçak Altın Ele Geçirildi Deniz Çakır'ın Sözlü Tacizine Uğradıklarını Söyleyen Başörtülü Kadınların Avukatından Yeni Açıklama: Yansıtılanın Fazlası Yaşandı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kaybettiği Tazminatlar İçin CHP'li Vekiller Aralarında 5'er Bin TL Toplayacak İş Yeri Soyulan Esnaf, Hırsızın Gönderdiği Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 14:52:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahmedinejad Protesto İçin Hükümetten İzin İstedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]