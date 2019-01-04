Ahmet Adnan Saygun, Kabri Başında Anılacak

Besteci, müzik eğitimcisi, etnomüzikolog Ahmet Adnan Saygun, vefatının 28. yılında yad edilecek.

Besteci, müzik eğitimcisi, etnomüzikolog Ahmet Adnan Saygun, vefatının 28. yılında yad edilecek.



Sanatçı, 6 Ocak'ta saat 10.00'da Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.



Ulvi Cemal Erkin, Cemal Reşit Rey, Hasan Ferit Alnar ve Necil Kazım Akses ile birlikte "Türk Beşleri" arasında yer alan Saygun, ilk Türk operası "Özsoy"un bestecisi olmasının yanında "devlet sanatçısı" unvanını alan ilk kişi oldu.



Saygun'un 1942'de tamamladığı "Yunus Emre Oratoryosu" 25 Mayıs 1946'da Ankara'da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde seslendirildi ve büyük başarı kazandı. En önemli yapıtı olarak kabul edilen eser, daha sonra Paris'te ve Birleşmiş Milletler'in kuruluş yıl dönümü sebebiyle New York'ta ünlü orkestra şefi Leopold Stokowski yönetiminde seslendirildi.



"Kerem", "Köroğlu", "Gilgameş" başta olmak üzere üç opera, "Atatürk'e ve Anadolu'ya Destan" adlı koral eserler, 5 senfoni, çeşitli konçertolar, orkestra, koro, oda müziği eserleri, vokal ve enstrümantal parçalar, kitaplar, araştırmalar ve makaleler yazan, sayısız türkü derlemeleri bulunan sanatçı, 6 Ocak 1991'de pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

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