Ahmet Adnan Saygun ve eşi Nilüfer Saygun anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahmet Adnan Saygun ve eşi Nilüfer Saygun anıldı - Son Dakika

Ahmet Adnan Saygun ve eşi Nilüfer Saygun anıldı

6 saat önce

Klasik müzik bestecisi, müzik eğitimcisi ve etnomüzikolog Ahmet Adnan Saygun ve eşi Nilüfer Saygun, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabirleri başında anıldı.

Ahmet Adnan Saygun ve eşi Nilüfer Saygun anıldı, System.String[]

Klasik müzik bestecisi, müzik eğitimcisi ve etnomüzikolog Ahmet Adnan Saygun ve eşi Nilüfer Saygun, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabirleri başında anıldı.

Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından, Saygun'un 29. vefat yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine, Vakıf yetkililerin yanı sıra öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından duaların edildiği törende, AA muhabirine açıklamada bulunan TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, Saygun'un Vakfın bağışçılarından biri olduğunu belirterek, "Vakfımızın bin 400'ü aşkın vasiyet ve hibe bağışçısı var. Bunların aralarında ünlü isimler de var. Zeki Müren, Safiye Ayla, Macide Tanır, Ferdi Özbeğen gibi... Adnan Saygun da onlardan birisidir." dedi.

Günay, Saygun'un eğitime önem veren bir kişiliğe sahip olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sadece bağış yapmakla kalmamış, Vakfın mütevelli heyetinde de iki dönem bilfiil hizmet vermiş. Şimdiye kadar oluşturduğu fondan 175 öğrenci müzik ve güzel sanatlar alanında burs aldı. Bu yıl da 10 öğrencimiz alacak. Bunların arasından daha sonra eğitimlerine TEV yurt dışı burslarıyla devam edenler de var."

Ahmet Adnan Saygun'un ilk Türk Devlet Sanatçısı olduğuna dikkati çeken Günay, "İlk Türk operasını bestelemiş. Aynı zamanda bize bıraktığı bir Yunus Emre Oratoryosu'nun yanı sıra Türk müziği üzerine ciddi bilimsel araştırmaları da var. Yani sadece bir besteci ve eğitimci değil, bir bilim adamı. Bizim için de çok büyük bir değerdir." diye konuştu.

Yıldız Günay, vakfın tüm bağışçılarına ilişkin anma etkinlikleri gibi birçok çalışma yaptıklarını aktararak, "Bu bağışçıların aslında vakfımızın nezdinde kendi vakıfları var gibi. Bütün çalışma işleyişimiz de bu şekilde. Yani varlıklarının gelirleri biriktirilip, o gelirlerle burs veriliyor ve o varlıklar da sonsuza dek devam edecek şekilde yürütülüyor." ifadelerini sözlerine ekledi.

Ahmet Adnan Saygun, Adnan Saygun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan Kanal İstanbul konusunda gönlünde yatanı açıkladı: Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılmasını arzu ediyorum
Kenan Koçak, Hannover 96'yla gösterdiği performansla adından söz ettiriyor Silviu Lung: Romanya'da Atatürk gibi bir liderimiz olmadı Ömür Gedik, 46 katlı gökdelenin çatısında klip çekti! "O sürede ölümü hissettim"

Son Dakika Haberleri
19:28 Kocaeli'de yolcu otobüsünde 10 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
19:28 Şehit polis Fethi Sekin'in adı Bitlis'te bir sokağa verildi - Son Dakika
19:27 Diyarbakır anneleri ve kadına yönelik şiddet - Son Dakika
19:26 İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, 7 araçta hasara neden oldu - Son Dakika
19:24 Kahramanmaraş'ta bağ evi hırsızları yakalandı - Son Dakika
19:01 Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor - Son Dakika
18:45 İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 19:30:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahmet Adnan Saygun ve eşi Nilüfer Saygun anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]