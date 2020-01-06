Ahmet Adnan Saygun ve eşi Nilüfer Saygun anıldı - Son Dakika

Klasik müzik bestecisi, müzik eğitimcisi ve etnomüzikolog Ahmet Adnan Saygun ve eşi Nilüfer Saygun, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabirleri başında anıldı.

Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından, Saygun'un 29. vefat yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine, Vakıf yetkililerin yanı sıra öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından duaların edildiği törende, AA muhabirine açıklamada bulunan TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, Saygun'un Vakfın bağışçılarından biri olduğunu belirterek, "Vakfımızın bin 400'ü aşkın vasiyet ve hibe bağışçısı var. Bunların aralarında ünlü isimler de var. Zeki Müren, Safiye Ayla, Macide Tanır, Ferdi Özbeğen gibi... Adnan Saygun da onlardan birisidir." dedi.

Günay, Saygun'un eğitime önem veren bir kişiliğe sahip olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sadece bağış yapmakla kalmamış, Vakfın mütevelli heyetinde de iki dönem bilfiil hizmet vermiş. Şimdiye kadar oluşturduğu fondan 175 öğrenci müzik ve güzel sanatlar alanında burs aldı. Bu yıl da 10 öğrencimiz alacak. Bunların arasından daha sonra eğitimlerine TEV yurt dışı burslarıyla devam edenler de var."

Ahmet Adnan Saygun'un ilk Türk Devlet Sanatçısı olduğuna dikkati çeken Günay, "İlk Türk operasını bestelemiş. Aynı zamanda bize bıraktığı bir Yunus Emre Oratoryosu'nun yanı sıra Türk müziği üzerine ciddi bilimsel araştırmaları da var. Yani sadece bir besteci ve eğitimci değil, bir bilim adamı. Bizim için de çok büyük bir değerdir." diye konuştu.

Yıldız Günay, vakfın tüm bağışçılarına ilişkin anma etkinlikleri gibi birçok çalışma yaptıklarını aktararak, "Bu bağışçıların aslında vakfımızın nezdinde kendi vakıfları var gibi. Bütün çalışma işleyişimiz de bu şekilde. Yani varlıklarının gelirleri biriktirilip, o gelirlerle burs veriliyor ve o varlıklar da sonsuza dek devam edecek şekilde yürütülüyor." ifadelerini sözlerine ekledi.