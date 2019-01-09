Son Dakika Haberleri: Ahmet Ağaoğlu: "2019, Verdiğimiz Emeğin Meyvelerini Toplayacağımız Sene Olacak"

Ahmet Ağaoğlu: "2019, Verdiğimiz Emeğin Meyvelerini Toplayacağımız Sene Olacak"

2 saat önce

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2019 yılının, 2018 boyunca verdikleri emeğin meyvelerini toplayacağı sene olacağına inandığını söyledi.

Ahmet Ağaoğlu:


Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2019 yılının, 2018 boyunca verdikleri emeğin meyvelerini toplayacağı sene olacağına inandığını söyledi.

Ahmet Ağaoğlu, kulübün dergisinde yer alan yazısında yeni yılın Trabzonspor camiası için yeni umut ve heyecanları da beraberinde getirdiğini belirterek, "2018 Trabzonspor için hiç durmadan çalıştığımız, sevinçleri ve hüzünleri bir arada yaşadığımız yorucu; fakat binbir emekle ektiğimiz tohumların da eş zamanlı olarak filizlenmeye başladığı bir sene oldu. Çokça umut vaat etti. İnanıyorum ki 2019, 2018 boyunca verdiğimiz emeğin meyvelerini toplayacağımız sene olacak" dedi.

"BİRLİKTEN DOĞAN GÜCÜN FARKINA VARDIK"

2018 yılının, birlikten doğan gücün farkına vardıkları bir deneyim anlamına geldiğini ifade eden Ağaoğlu, "Geçtiğimiz yıl, futbolcusundan yöneticisine, personelinden taraftarına tüm Trabzonspor camiası için 'Yanyana' durmayı öğrendiğimiz ve bu birlikten doğan gücün farkına vardığımız bir deneyim anlamına geliyor. Bu benzersiz deneyim, bordo-mavili futbolcularımızın sahada sergilediği iyi futbol ve akabinde gelen skor başarısı ile taçlandı. Ne mutlu ki yeni yılı, ligin birinci devresi itibarıyla 'ikinci' sırada kucakladık. Kupadaki yarışımız ise devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"AĞIR BİR SINAVDAN GEÇİYORUZ"

Trabzonspor camiasının uzun bir süredir ağır bir sınavdan geçtiğini kaydeden Ağaoğlu, "Bu sınavı hazırlayan da biziz; sınavı verecek olan da. Bu sürecin sorumlusu da biziz; kurbanı da. Ancak en önemlisi, Trabzonspor'un içinde bulunduğu sorun sarmalından kurtaracak olan da bizleriz. 2019 yılının Trabzonspor camiasının beklenti ve özlemlerini gidermek için de yeni başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum" diyerek açıklamalarını tamamladı.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:51 Kaynak: DHA

Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu, Spor
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