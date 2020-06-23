Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Uğurcan Çakır, Nwakaeme ve Sosa'nın son durumu...

A Spor Canlı yayınına çıkan Ağaoğlu'nun Alanyaspor maçında sakatlanan Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçında sakatlanan Nwakaeme ve pandemi arasından sakat dönen Jose Sosa ile ilgili sözleri şu şekilde:



"Uğurcan Çakır'ın MR sonucu gelmedi ama belki bir ihtimal Ankaragücü maçını oynayamayabilir. Nwakaeme için '3-6 hafta' dendi ama büyük ihtimalle Galatasaray maçında oynayabileceğini düşünüyorum. Nwakaeme'nin kas yapısı, vücut yapısı çok değişik. Filmlerde biri kurşun yer, 3 saniye sonra vücut kendi kendine o deliği kapatır ya, Nwakaeme'nin de böyle bir vücut yapısı var. Terminatör gibi... Sosa büyük ihtimalle bu hafta idmanlara çıkar ve Ankaragücü maçında süre alabilecek durumda. Sahadaki mücadele 11 kişiyle veriliyor. Kimseyi birbirinden ayırmak mümkün değil. Kimsenin şüphesi olmasın herkes burada. Mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin amacı da kulübü hak ettiği başarılara taşımak."







