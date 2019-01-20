Son Dakika Haberleri: Ahmet Ağaoğlu: "Biz Bu Takımla Savaşmaya Devam Edeceğiz"

Ahmet Ağaoğlu: "Biz Bu Takımla Savaşmaya Devam Edeceğiz"

8 dakika önce

- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Medical Park Stadı'nda karşılaştı.

- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Medical Park Stadı'nda karşılaştı. Trabzonspor Kulübü Başkanı ahmet Ağaoğlu, maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:01 Kaynak: AA

Başakşehir, Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu, Spor
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