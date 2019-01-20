Ahmet Ağaoğlu: "Biz Bu Takımla Savaşmaya Devam Edeceğiz"
8 dakika önce
- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Medical Park Stadı'nda karşılaştı.
- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Medical Park Stadı'nda karşılaştı. Trabzonspor Kulübü Başkanı ahmet Ağaoğlu, maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:01 Kaynak: AA
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