Ahmet Ağaoğlu: Bu sezon hasretini çektiğimiz mutlulukları yaşayacağız

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, çok kaliteli bir kadro kurduklarını ve geçtiğimiz yıldan daha güçlü bir hale geldiklerini belirterek, "Umuyor ve diliyorum ki, bu sezon hasretini çektiğimiz mutlulukları hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisine hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ağustos ayının Trabzonspor için en özel, en güzel aylardan biri olduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, "Şanlı tarihimizin başladığı 2 Ağustos 1967 gününden beri her yıl büyük bir gururla kutladığımız kuruluş yıldönümümüzün yanı sıra yeni heyecanlara yelken açtığımız Süper Lig'in yeni sezonu da yine Ağustos ayına denk gelmektedir. Kulübümüzün 54'üncü yaşını kutladığımız bu yıl, Trabzonspor'un tarihine, misyonuna ve vizyonuna yakışır bir başarıyla başladık. Antrenörü Cahit Süme ile uzun yıllardır çalışan boksörümüz Busenaz Sürmeneli, hem ülkemizin hem de Trabzonspor'un tarihine geçen bir başarı kazandı. 2020 Olimpiyat Oyunları'nda tarihimizde ilk kez boks madalyası kazanan isim oldu. Bir kadın olarak bu başarıyı elde eden Busenaz'ı bir kez daha tebrik ediyorum. Trabzonspor, sadece bir futbol kulübü olmadığını bir kez daha gösterdi. Ancak tabii ki kulübümüzün en önemli unsuru, dünyanın en büyük sektörlerinden biri haline gelen futboldur. Bu doğrultuda, geçen sezonun bitmesinin hemen ardından teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile yaptığımız planlamayla erkenden çok kaliteli bir kadro kurduk. Geçtiğimiz yıldan çok daha güçlü bir hale geldik. Umuyor ve diliyorum ki, bu sezon hasretini çektiğimiz mutlulukları hep birlikte yaşayacağız" dedi.

"TÜM OYUNCULARIMIZI SAHİPLENİN"

Başta kendisi ve yönetim kurulu olmak üzere, teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibinin tüm gayretiyle, gücü ve isteğiyle Trabzonspor'un başarısı için çalıştıklarını kaydeden Ağaoğlu, "Uzun, yorucu, stresli ve heyecan dolu bir sezondayız. Bu sezon boyunca tüm futbolcularımız kulübümüzün başarısı için mücadele edecek. Sizlerden ricam oyuncularımızı sahiplenmemiz, futbolcularımızın daha da başarılı olabilmesi için elinden geleni yapmanız, ardından bordo mavili formalarınızı giyerek tribünlerde, sokaklarda, hayatın her alanında Trabzonspor'un yanında olmanızdır. Bizler; 'bir' olduğumuzda güçlüyüz. 'Bir' olduğumuzda başarılı olabiliriz. Bu yolda destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.