Ahmet Ağaoğlu: CAS kararı hafta sonuna kadar çıkar - Son Dakika

Ahmet Ağaoğlu: CAS kararı hafta sonuna kadar çıkar

"O belgeler ışığında karar verilirse hiçbir sıkıntı yaşanacağını tahmin etmiyorum""İnşallah kupayı kaldıran Trabzonspor olur""Önce kupa, sonra hoca"Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU / - Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Aytemiz Alanyaspor ile oynayacakları...

Ahmet Ağaoğlu: CAS kararı hafta sonuna kadar çıkar, System.String[]

"O belgeler ışığında karar verilirse hiçbir sıkıntı yaşanacağını tahmin etmiyorum"

"İnşallah kupayı kaldıran Trabzonspor olur"

"Önce kupa, sonra hoca"

Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU/ - Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Aytemiz Alanyaspor ile oynayacakları final maçıyla ilgili, "Neticede final, şansların ve şartların eşit olduğu maçlar. İnşallah maçın sonunda sahadan kupayı kaldırarak, galibiyetle ayrılan taraf Trabzonspor olur diye temenni ediyorum" dedi.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yarın oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali, CAS'taki dava ve teknik direktör görüşmeleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu."İNŞALLAH KUPAYI KALDIRAN TRABZONSPOR OLURSon günlerde kupa finali dışında birçok konunun konuşulduğunu ancak kendileri için yarın oynanacak maçın önemli olduğuna dikkat çeken Ahmet Ağaoğlu "Özellikle son günlerde konu olmayan bir şey ama oynayacağımız bir final maçı var. Onun haricinde pek çok konu gündeme geldi. Kamuoyunda pek çok konu konuşuldu, tartışıldı. Fakat 10 yıl üzerine oynayacağımız bir kupa finali var. Bizim açımızdan son derece önemli. Özellikle son günlerde çeşitli konularla alakalı sorular yönetildiği zaman verdiğim tek bir cevap vardı. Önümüzde çok önemli bir kupa finali var, 10 sene üzerine oynayacak olduğumuz bir final. Diğer konular, kesinlikle finalden sonra konuşulacak konular. İyi hazırlandığımızı tahmin ediyorum. Ancak neticede final. Şansların ve şartların eşit olduğu maçlar. İnşallah maçın sonunda sahadan kupayı kaldırarak, galibiyetle ayrılan taraf Trabzonspor olur diye temenni ediyorum" ifadelerini kullandı."O BELGELER IŞIĞINDA KARAR VERİLİRSE HİÇBİR SIKINTI YAŞANACAĞINI TAHMİN ETMİYORUM"Bordo mavili ekibin Avrupa kupalarından aldığı men cezasına yaptıkları ve geçtiğimiz haftalarda CAS'ta görülen dava hakkında da konuşan Ağaoğlu, "CAS kararıyla ilgili bir tahminde bulunmak mümkün değil, bir temennide bulunmak mümkün. İnşallah CAS Hakimi, sunmuş olduğumuz belgeler doğrultusunda kararını verir. Zaten o belgeler ışığında karar verirse hiçbir sıkıntı yaşanacağını tahmin etmiyorum. Karar ne zaman çıkar? Tahmin ediyorum ki bu hafta sonuna kadar çıkar. Yargıcın ifadesi de o yöndeydi. Temmuz ayı sonuna kadar kararımızı açıklarız demişlerdi" şeklinde konuştu."ÖNCE KUPA, SONRA HOCA"

Yarın oynanacak final öncesinde teknik direktörle ilgili çıkan haberleri doğruyu yansıtmadığını ifade eden Ağaoğlu, "Konuşmamın başında bahsettiğim şey buydu. Benim önümde bir final maçı var. 10 sene üzerine oynadığın final mi önemli, yoksa şununla görüşüp, bununla görüştüğüm mü? Bugün bile benimle alakalı 1-2 hoca ile görüşme yaptığım yönünde haberler çıkmış. Ben saat 13.30'dan beri buradayım, siz de buradasınız. İçeride hoca falan yoktu. Kulüp başkanlarıyla, Kulüpler Birliği toplantısındaydım. Bana göre bizim açımızdan son derece önemli olan final karşılaşması öncesi bu tür konuların gündemi oluşturması, kupa finalinin bunun gölgesinde kalması hoş, doğru değil. Şu anda konuşulacak konu bu değil"  diye konuştu.

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 07:21

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu: CAS kararı hafta sonuna kadar çıkar - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak hamle! Doğu Akdeniz'de yeniden Navtex ilan edildi 55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin "kardeşim" dediği ismi transfer etti Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak Bakan Akar: Türkiye'nin F-35 programından uzaklaştırılması, maliyetin düşürülmesine ilişkin riskler doğurdu Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı Şeyma Subaşı, aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Daha ne kadar saçmalayacaksınız, o benim abimdir Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun "50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek" iddiasına yanıt verdi Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Mahkeme öncesi kızına Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı         
18:10
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu         
17:24
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi         
16:45
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü         
16:22
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
15:55
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı         
15:47
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar         
15:07
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı         
15:04
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti         
14:30
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı         
14:20
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi         
14:15
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı         
14:09
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü 70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü         
13:45
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi         
13:26
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor         
12:20
Filistinli genç Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı         
12:05
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı         
11:47
Taraftar baskısı nedeniyle 4 günde istifasını veren Lucescu, kararından vazgeçip Dynamo Kiev'e geri döndü Taraftar baskısı nedeniyle 4 günde istifasını veren Lucescu, kararından vazgeçip Dynamo Kiev'e geri döndü         
11:34
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun? Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?         
11:28
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı         
11:22
Ezgi Mola, hayvan ve kadına şiddete yasa çıkmamasına küfür ederek tepki gösterdi Ezgi Mola, hayvan ve kadına şiddete yasa çıkmamasına küfür ederek tepki gösterdi         
11:20
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil         
11:17
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı         
11:12
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış         
10:56
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi 15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi         
10:15
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı         
10:14
Gözü dönmüş saldırgan, girdiği büfede iş yeri sahibine çivili kalasla vurdu Gözü dönmüş saldırgan, girdiği büfede iş yeri sahibine çivili kalasla vurdu         
10:06
Bankadan çektiği hatalı basım 100 TL'yi satışa çıkaran genç, gelen parayla hayır yapacak Bankadan çektiği hatalı basım 100 TL'yi satışa çıkaran genç, gelen parayla hayır yapacak         
09:27
Bamya, üreticisinin yüzünü güldürüyor Bamya, üreticisinin yüzünü güldürüyor         
08:20
Belediye başkanının yasak aşk skandalında 2. perde! Şoförün karısı konuştu: Kumpasa alet edildim Belediye başkanının yasak aşk skandalında 2. perde! Şoförün karısı konuştu: Kumpasa alet edildim         
07:48
Akrabalar arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti Akrabalar arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti         
03:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2020 01:47:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahmet Ağaoğlu: CAS kararı hafta sonuna kadar çıkar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei