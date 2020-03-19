Ahmet Ağaoğlu: Devlet ne derse ona uyarız, uygulanması için de yardımcı oluruz - Son Dakika
Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu: Devlet ne derse ona uyarız, uygulanması için de yardımcı oluruz - Son Dakika Spor

Ahmet Ağaoğlu: Devlet ne derse ona uyarız, uygulanması için de yardımcı oluruz

6 saat önce

"Tüm futbolcular Trabzon'da kalacak""Takım salı gününe kadar izinli, sonra çalışmalara başlayacağız"İbrahim ALİOĞLU / - Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu: Devlet ne derse ona uyarız, uygulanması için de yardımcı oluruz, System.String[]

"Tüm futbolcular Trabzon'da kalacak"

"Takım salı gününe kadar izinli, sonra çalışmalara başlayacağız"

İbrahim ALİOĞLU/ - Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, "Ne karar alınırsa ona uyulmalı ve uygulanması için de destek olunmalı" açıklaması yaparken, "2-3 gündür kulüpler olarak ertelenme konusunu konuşuyorduk. İnsan sağlığı her şeyden önce gelir. Devlet ne karar alırsa biz ona uyarız. Uymakla da kalmaz, uygulanmasına da yardımcı oluruz. Çünkü milletin sağlığının kontrolü devlettedir. Devlete şöyle olursa böyle olur, böyle olursa şöyle olur diye şart koşmayız. Toplumun doğrusu, bireylerin doğrusundan önemli" diye konuştu.

"SALI GÜNÜNE KADAR TAKIM İZİNLİ, SONRA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ"

Ağaoğlu, takıma şu an izin verildiğini belirtirken, "Salı gününe kadar takımımız izinli. Salı günü tesislerimizde çalışmalarımıza başlayacağız. Hem yerli hem de yabancı oyuncularımız Trabzon'da olacak. Yurt dışına gitmeleri söz konusu değil. Salı günü çalışmalara başlayacağız. Ligin başlama zamanı da belli değil çünkü salgının ilerleyişine göre kararlar alınacak. Önümüzdeki hafta Kulüpler Birliği Toplantısı mutlaka olur ve orada konuşulur" dedi.


Ahmet Ağaoğlu, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:13 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti
Borussia Mönchengladbach futbolcuları, koronavirüs salgını nedeniyle gelirlerinin bir bölümünden... Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi Mert Hakan Yandaş: "Alınan bu karara teşekkür ederiz"
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti         
14:16
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor         
13:57
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi         
13:53
Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti         
13:22
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı         
13:17
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi         
12:55
Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
12:48
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor         
12:02
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz         
12:00
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı         
10:56
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı         
10:53
Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum         
10:16
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 00:52:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahmet Ağaoğlu: Devlet ne derse ona uyarız, uygulanması için de yardımcı oluruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]