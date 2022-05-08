Trabzonspor'un Şampiyonluğu İstanbul'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Haber: ÇAĞATAN AKYOL – Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu on binlerce taraftarıyla birlikte İstanbul Yenikapı'daki miting alanında kutladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Farklıyız, karakterimizle şampiyon olduk" dedi.

38 yıl aranın ardından Spor Toto Süper Lig'in bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Trabzonspor'un kutlamaları devam ediyor. Taraftarlar, bugün Yenikapı'daki miting alanında şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Kutlamada, aralarında Koliva grubu, Niyazi Koyuncu ve Selçuk Balcı'nın da bulunduğu birçok Karadenizli sanatçı sahne aldı. 7'den 70'e on binlerce taraftar da ellerinde bayraklarla sloganlar attı, şarkılara eşlik etti.

Kutlamada konuşan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, alanda 176 bin taraftar olduğunu söyledi. Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"FARKLILIĞIMIZ ORTAYA KOYDUK: 4 sene önce yönetime geldiğimiz zaman sizler için çok zor olduğunu bildiğimiz bir şey istedik. 'Üç sene sabredin, dördüncü sene bu takımı ayakta alkışlayacaksınız' dedim ve bugün biz burada, Trabzon'da, Bursa'da, Urfa'da, Diyarbakır'da, Almanya'da, Belçika'da, Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da bu takımı ayakta alkışlıyoruz. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Farklılığımızı ortaya koyduk. 'Trabzonspor küllerinden doğdu' dediler. Ben de şunu söyledim; 'O ateş hiç sönmemişti'. O ateş sönseydi eğer, bugün milyonlarca taraftar, yıllarca sabırla bekleyen taraftarın sevdası sönmüş olsaydı bugün bu insanlar meydanlarda, sokaklarda olmazdı. O içimizde sönmeyen ateş ve bizlere vermiş olduğunuz destekle bizimle birlikte yan yana mücadele ettiğimiz için bugün bu noktadayız.

SADECE KENDİ MUTLULUĞUMUZU YAŞAYALIM: Bugün takımımızın şampiyonluğunu kutluyoruz. Bu şampiyonlukta en büyük pay sahibi sizsiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevincimizi doya doya yaşayalım. Eğlenelim, horon edelim, kolbastı oynayalım. Her türlü müzikle coşalım ama lütfen bana söz verin, hepinizden rica ediyorum; aşırıya kaçmayalım. Hiçbir şekilde kimseye, sosyal medya da dahil olmak üzere farklı bir tutum sergilemeyelim. Bugün bizim sevincimiz dünyanın dört bir yanında gıptayla izleniyor. Lütfen hiç kimsenin buna en ufak bir şekilde gölge düşürmesine müsaade etmeyelim. Diğer takımların, rakiplerin tacizleri asla size yanlış bir şey yaptırmasın. Sadece kendi sevincimizi yaşayalım. Sadece kendi mutluluğumuzu yaşayalım.

KARAKTERİMİZLE ŞAMPİYON OLDUK: Kime sorarsanız herkes şunu söylüyor; 'En büyük biziz'. Biz de şunu söylüyoruz; 'Olabilirsiniz, ama biz farklıyız, biz Trabzonspor'uz'. Başından beri söylüyorum; maç kaybedebilirsiniz, puan kaybedebilirsiniz, bunun telafisi var. Şampiyonluk bile kaybedebilirsiniz, önümüzdeki yıllardaki şampiyonluklar sizi bekliyor ama eğer karakterinizi kaybederseniz her şeyinizi kaybedersiniz, her şeyinizi. Bu karakterli ve dik duruşunuz hiçbir zaman bozulmasın. Sizden tek istediğim bu. Bizim sloganımız o zaman şu oluyor; farklıyız ve karakterimizle şampiyon olduk."

Ayrıca kutlamada, görsel şölen de yaşandı. DJ eşliğinde neon bileklik, havai fişek, telefon flaşı ile gösteriler de yapıldı.