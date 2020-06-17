Ahmet Ağaoğlu: 'Muslera ve Nwakaeme'nin sakatlanması...'

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Alexander Sörloth ile Emre Belözoğlu'nun pozisyonunda Fenerbahçe kulübesi, 4. hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na itiraz etti, o da Cüneyt Çakır'a bildirdi. Penaltımız verilmemesine rağmen golümüzü atıyoruz, bu hep böyle oluyor ama sakatlık pozisyonlara dikkat etmeliler. Anthony Nwakaeme'nin sakatlığını Cüneyt Çakır'a fatura ediyorum. İlk faulde düdüğü çalacaktı. Fernando Muslera'nın pozisyonunda da yardımcı bayrak kaldırmadı, sakatlandı. Hakemler dikkat etmeli."