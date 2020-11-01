Ahmet Ağaoğlu'na teknik direktör dayanmıyor - Son Dakika

Ahmet Ağaoğlu'na teknik direktör dayanmıyor

01.11.2020 13:26
Ahmet Ağaoğlu'na teknik direktör dayanmıyor, System.String[]

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, göreve geldiği tarihten bu yana 5. farklı teknik adamla çalışacak.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, göreve geldiği tarihten bu yana 5. farklı teknik adamla çalışacak.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor'da, bu sezon işler iyi gitmiyor. Sezona Teknik Direktör Eddie Newton ile başlayan bordo-mavililer 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 5 puan topladı. Zirve ile arasındaki puan farkını 11'e çıkartan Karadeniz ekibi, Süper Lig sıralamasında kırmızı çizgide yer alıyor.

Sezonu Rıza Çalımbay ile tamamladı

8 Nisan 2018'de göreve gelen Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 933 gündür görevde bulunuyor. Ağaoğlu yönetiminin göreve geldiği ilk dönemde takımın başında Teknik Direktör Rıza Çalımbay yer alıyordu. Bordo-mavililer Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala sezonu eski başkan Muharrem Usta zamanında takımın başına getirilen Rıza Çalımbay ile tamamladı.

En uzun süre Ünal Karaman ile çalışıldı

Ağaoğlu yönetimi 2018-2019 sezonuna ise Teknik Direktör Ünal Karaman ile başladı. Bordo-mavili kulüp; bir dönem oyuncu, yardımcı hocalık ve sportif direktörlük görevlerinde bulunan Karaman ile 1.5 sezon çalıştı. Ahmet Ağaoğlu yönetiminin görevde bulunduğu sürede en uzun çalışılan teknik adam Ünal Karaman oldu.

Ahmet Ağaoğlu 2018 Aralık ayında güven tazeledi

Trabzonspor'da 8 Nisan 2018'de 73. Genel Kurul'da başkanlığa ilk kez seçilen Ahmet Ağaoğlu, Aralık 2018'de yapılan 74. Genel Kurul'da ise tek aday olarak girdiği seçimlerde güven tazeledi. Sportif ve mali açıdan Trabzonspor'a önemli bir ivme kazandıran Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu 2018-2019 sezonunda Süper Lig'i 4. sırada tamamlayarak uzun bir aradan sonra kulübü Avrupa kupalarına taşıma başarısı gösterdi.

Şampiyonluk mücadelesi verildiği sezonda 3 teknik adamla çalışıldı

2019-2020 sezonunda ise Trabzonspor Süper Lig'in son haftasına kadar şampiyonluk mücadelesi verdi. Bordo-mavililerin Kayserispor'u 6-2 mağlup ettiği maçın ardından Teknik Direktör Ünal Karaman ile yollarını ayıran Trabzonspor, takımın başına Ünal Karaman'nın yardımcısı Hüseyin Çimşir'i getirdi. Çimşir, yönetiminde üst üste maçlar kazanarak iyi bir başlangıç yapan bordo-mavililerde, pandemi nedeniyle liglere ara verilmesiyle yakalanan çıkış sekteye uğradı. Bordo-mavililerin 7 Temmuz 2020'de sahasında Konyaspor'a 4-3 mağlup olması ve şampiyonluğu resmi olarak kaybetmesiyle birlikte Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı.

Newton hayal kırıklığı

Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasının ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu takımı Eddie Newton'a emanet etti. 2-1'lik Kayserispor galibiyetiyle Süper Lig'i tamamlayan bordo-mavililer Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine getirme başarası gösterdi.

Bordo-mavililer 2020-2021 sezonunda hayal kırıklığı yaşadı. Trabzonspor, İngiliz çalıştırıcı ile çıktığı ilk 7 maçta tarihinin en kötü günlerini yaşadı. 7 maçta sadece 1 galibiyet alan bordo-mavililer, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetin ardından 48 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırma kararı aldı.

2020'de teknik adam istikrarı yakalayamadı

Bordo-mavili kulüp 2020 yılında teknik direktör konusunda bir türlü aradığı istikrarı yakalayamadı. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu sportif ve mali açıdan önemli işlere imza atsa da teknik adam konusunda aynı istikrarı yakalamakta zorlandı. Karadeniz ekibi 2020 yılı içerisinde Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Eddie Nevton ile çalışırken, yine söz konusu yıl içerisinde yeni bir teknik adamı takımın başına getirmeye hazırlanıyor. - TRABZON

Ahmet Ağaoğlu'na teknik direktör dayanmıyor

Teknik Direktör, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Ağaoğlu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu'na teknik direktör dayanmıyor - Son Dakika Spor


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