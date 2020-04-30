Ahmet Ağaoğlu'ndan 1 Mayıs mesajı

Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajında, "Yaşamını alın teriyle inşa edenlerin, servetini emeğiyle kazanarak var edenlerin günü 1 Mayıs'ı sevinçle kutluyorum." ifadesini kullandı.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, ülke ekonomisi ve toplumsal yaşam için "çalışarak" değer üretenlerin günü olduğunu belirten Ağaoğlu, "Onların iş hayatlarının daha adil ve eşitlikçi bir düzene kavuşması, başta iş sahipleri ve yöneticiler olmak üzere hepimizin görevidir." değerlendirmesinde bulundu.



Ağaoğlu, mesajında şunları kaydetti:



"Trabzon spor Kulübünün de temizlik görevlisinden muhasebe uzmanına kadar tüm çalışanları, bu kulübün baştacıdır. Lakin; mesai politikasından psikolojik iklimine, bir spor kulübünde çalışmanın zorluklarını, ancak bir spor kulübünde çalışma tecrübesi olanlar ve onların yakınları anlayabilir. Trabzonspor personelinin özveri, anlayış ve dayanışmayla çalışması, bu kulübün "aile" hüviyetinin bir göstergesi ve dahası bizleri ileri taşıyacak en müstesna değerdir. Başta Trabzonspor Kulübünün değerli personeli olmak üzere, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."







